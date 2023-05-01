विज्ञापन
कतर से माफी मांगते इजरायल के पीएम नेतन्‍याहू की तस्‍वीरें आईं सामने

पिछले दिनों इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू ने कतर के अपने समकक्ष मोहम्‍मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से माफी मांगी. उन्‍होंने यह माफी 9 सितंबर को दोहा में हुए हमले के लिए मांगी जिसमें हमास के अधिकारियों को निशाना बनाया गया था.

  • नेतन्‍याहू ने व्‍हाइट हाउस में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से मुलाकात. इसी मुलाकात के दौरान उन्‍होंने दोहा के प्रधानमंत्री को फोन किया और उनसे माफी मांगी. जो तस्‍वीरें व्‍हाइट हाउस की तरफ से आई हैं, उसमें नजर आ रहा है कि ओवल हाउस में मौजूद नेतन्‍याहू किस तरह से कतर के पीएम से हमले के लिए माफी मांग रहे हैं और ट्रंप बस उन्‍हें ही देख रहे हैं.
  • तस्‍वीरें देखकर लगता है कि मानों ट्रंप ने नेतन्‍याहू को कतर से माफी मांगने के लिए कहा हो. फोन ट्रंप की गोद में ही रखा है और नेतन्‍याहू कतर के पीएम से बात कर रहे हैं. नेतन्याहू को फोटो में सिर झुकाए हुए देखा जा सकता है.
  • ट्रंप उन पर बारीकी से नजरें रखे हुए हैं. लग रहा है कि नेतन्‍याहू कतर के पीएम को भरोसा दे रहे हों के अब ऐसा कुछ नहीं होगा.
