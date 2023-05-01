बजरंगी भाईजान से कश्मीर की कली तक, अमरनाथ ट्रेक के पास बनीं ये हिट फिल्में, चौथी वाली बनीं थी सुपरहिट

बजरंगी भाईजान से कश्मीर की कली तक, अमरनाथ ट्रेक के पास बनीं ये हिट फिल्में, चौथी वाली बनीं थी सुपहिट

बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो कुल 57 दिनों तक चलेगी. बॉलीवुड का भी हमेशा से इससे गहरा नाता रहा है. भारतीय सिनेमा ने न केवल इस पावन तीर्थ स्थल की दिव्यता और श्रद्धा को अपनी कहानियों में पिरोया है, बल्कि कश्मीर की खूबसूरत वादियों, पहलगाम और बालटाल जैसे अमरनाथ यात्रा के मुख्य बेस कैंप्स को अपनी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों और सदाबहार गानों का हिस्सा बनाया है.आइए नज़र डालते हैं 6 ऐसे ही शानदार फिल्मों पर जिसने घर बैठे ही कराए बाबा बर्फानी के दर्शन.