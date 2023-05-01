गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर दिखा देशभक्ति का नजारा, देखें फुल ड्रेस रिहर्सल की शानदार तस्वीरें
गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ आज देशभक्ति के रंगों से सराबोर नजर आया. 77वें गणतंत्र दिवस से ठीक पहले फुल ड्रेस रिहर्सल में देशभक्ति का जज्बा जगाती झांकियां थीं तो बैंड की ताल और जवानों की कदमताल ने हर किसी को गर्व करने का मौका दे दिया. 26 जनवरी के भव्य समारोह की इस झलक ने मौजूद लोगों को देशभक्ति की भावना से भर दिया. भारत की संस्कृति और उसकी सैन्य क्षमता के साथ तकनीक के क्षेत्र में कमाल को बयां करती इन झांकियों ने कर्तव्य पथ को एक जीवंत कैनवास में बदल दिया. फुल ड्रेस रिहर्सल में हर प्रस्तुति में वही जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह नजर आया, जो गणतंत्र दिवस की सुबह हर भारतवासी को महसूस होगा. आइए देखते हैं गणतंत्र दिवस से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल की कुछ चुनिंदा तस्वीरें.