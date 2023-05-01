रश्मिका मंदाना की जापान वेकेशन की 10 फोटो, पति विजय देवरकोंडा ने की क्लिक, एक्ट्रेस कहीं पी रहीं माचा तो कहीं खा रहीं जापानी पैन केक

रश्मिका ने भी इंस्टाग्राम पर शादी संपन्न होने पर लिखा था- "हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मिलिए आप सभी 'मेरे पति' विजय देवरकोंडा से. वो इंसान जिन्होंने मुझे सच्चे प्यार का एहसास कराया, वो इंसान जिन्होंने मुझे शांति का अनुभव कराया, वो इंसान जिन्होंने मुझे हर दिन कहा कि बड़े सपने देखना बिल्कुल ठीक है और हमेशा मुझे भरोसा दिलाया कि मैं अपनी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हासिल कर सकती हूं. वो इंसान जिसने मुझे कभी भी बेफिक्र होकर नाचने से नहीं रोका, वो इंसान जिसने मुझे दोस्तों के साथ घूमना-फिरना सिखाया, और यकीन मानिए, मैं इस इंसान पर एक किताब लिख सकती हूं."