4000 करोड़ की ‘रामायण' में राम को मिले 150 कितने करोड़ , जानें सीता से लेकर बाकी स्टार कास्ट की फीस

4000 करोड़ की रामायणम् में राम को मिले 150 करोड़, जानें सीता से लेकर रावण तक की फीस

रामायणम् में राम के बाद रावण एक सबसे मजबूत किरदार के रुप में नजर आता है. नितेश तिवारी की 'रामायणम्' में रावण की भूमिका साउथ के KGF सपरस्टार यश निभा रहे है. इस रोल के लिए एक्टर की फीस की बात करें तो दोनों पार्ट के लिए 100 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.