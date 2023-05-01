विज्ञापन
दिव्य, अद्भुत... अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल की तस्वीरें देखिए

अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है. मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है. हर दिन हजारों की संख्या में भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं. आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें.

  • हर ईंट में आस्था, हर दीवार में दिव्यता... यही है अयोध्या की आत्मा का साक्षात रूप. रामलला के दरबार की झलक स्वर्ग से उतरी सी प्रतीत होती है.
  • सदियों की प्रतीक्षा का परिणाम... जब सपना संगमरमर में बदल गया. राम मंदिर की पहली मंजिल सिर्फ इमारत नहीं, एक युग की पुनर्स्थापना की तरह है.
  • पत्थरों में ऐसी नक्काशी की गई है कि हर पत्थर से मानों ‘जय श्रीराम' की आवाज गूंज रही हो.
  • इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने खड़ा है आस्था का सबसे भव्य प्रतीक. राम मंदिर की पहली मंजिल जहां भव्यता और अध्यात्म एक साथ खड़ा है.
