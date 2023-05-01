Raksha Bandhan पर इस तरह बनाएं Hairstyle, सूट और साड़ी दोनों पर खूब जचेंगे

रक्षाबंधन पर इस तरह बनाएं हेयरस्टाइल

अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश और हल्का-फुल्का लुक पसंद है, तो मेसी साइड ब्रेड अच्छा ऑप्शन है. इस हेयरस्टाइल को बनाने के लिए बालों की एक तरफ मांग निकालकर उन्हें कंधे के ऊपर ले आएं और ढीली चोटी बनाएं. चोटी को थोड़ा ढीला रखें और कुछ बालों की लटें बाहर निकाल दें. इससे बालों को नेचुरल और खूबसूरत लुक मिलेगा.