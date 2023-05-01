राखी पर दिखना है सबसे स्टाइलिश? खुशी कपूर से मृणाल ठाकुर तक, इन 5 एक्ट्रेसेस से लें फेस्टिव लुक इंस्पिरेशन
रक्षाबंधन आने वाला है और यह खूबसूरत एथनिक कपड़े पहनने का अच्छा मौका है. इस दिन आप साड़ी, लहंगा या कुर्ता सेट पहनकर अपने लुक को खास बना सकती हैं. बॉलीवुड और टीवी की कई एक्ट्रेसेस के एथनिक लुक्स इस राखी के लिए शानदार इंस्पिरेशन दे सकते हैं. खुशी कपूर से लेकर मृणाल ठाकुर और रूहानिका धवन तक, सभी का स्टाइल अलग और खास है. अगर आप भी इस राखी कुछ नया पहनना चाहती हैं, तो इन लुक्स से आइडिया ले सकती हैं.