कहीं बेटी होने पर परिवार बना दुश्मन तो कहीं 25 साल बाद टूटा रिश्ता, अक्टूबर में आएंगी ये 4 नई कहानियां

सौदा मोहब्बत का

सौदा मोहब्बत का रिश्तों के एक अलग पहलू को सामने लाता है. कहानी की नायिका रवीना को अपने पति मयंक की अहमियत तब समझ आती है, जब उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करने के बाद वह उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते और खुद को नए सिरे से स्थापित करते हुए देखती है.