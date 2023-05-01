पुतिन का भारत दौरा: 3 एक साथ, देखिए सबसे पावरफुल तस्वीरें

\u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0926\u094d\u0930\u094c\u092a\u0926\u0940 \u092e\u0941\u0930\u094d\u092e\u0942, \u0930\u0942\u0938 \u0915\u0947 \u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u092a\u0924\u093f \u0935\u094d\u0932\u093e\u0926\u093f\u092e\u093f\u0930 \u092a\u0941\u0924\u093f\u0928, \u092a\u094d\u0930\u0927\u093e\u0928\u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940.. \u0924\u0940\u0928\u094b\u0902 \u090f\u0915 \u0915\u0924\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902. \u092a\u0941\u0924\u093f\u0928 \u0915\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u0926\u094c\u0930\u0947 \u0915\u0947 \u0926\u0942\u0938\u0930\u0947 \u0926\u093f\u0928 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092a\u093e\u0935\u0930\u092a\u0941\u0932 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906\u0908, \u0926\u0947\u0916\u093f\u090f...