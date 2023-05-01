परिणीति चोपड़ा के बेटे नीर ने मनाई पहली राखी, प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती को कहा- थैंक्यू दीदी

\u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u091a\u094b\u092a\u0921\u093c\u093e \u0914\u0930 \u0928\u093f\u0915 \u091c\u094b\u0928\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u092c\u0947\u091f\u0940 \u092e\u093e\u0932\u0924\u0940 \u092e\u0948\u0930\u0940 \u091a\u094b\u092a\u0921\u093c\u093e \u091c\u094b\u0928\u0938 \u0928\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u0940\u0924\u093f \u091a\u094b\u092a\u0921\u093c\u093e \u0914\u0930 \u0930\u093e\u0918\u0935 \u091a\u0921\u094d\u0922\u093e \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0928\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092e\u0928\u093e\u0908. \u091c\u094b \u0932\u094b\u0917 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u091c\u093e\u0928\u0924\u0947 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092c\u0924\u093e \u0926\u0947\u0902 \u0915\u093f \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0914\u0930 \u092a\u0930\u093f\u0923\u0940\u0924\u093f \u0915\u091c\u093f\u0928 \u0939\u0948\u0902. 4 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0932\u0924\u0940 \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u091b\u094b\u091f\u0947 \u0915\u091c\u093f\u0928 \u092c\u094d\u0930\u0926\u0930 \u0928\u0940\u0930 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092d\u0947\u091c\u0940. \u0907\u0938 \u0916\u093e\u0938 \u092a\u0932 \u0915\u094b \u092a\u0930\u093f\u0923\u0940\u0924\u093f \u0928\u0947 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e, \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u091c\u093f\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0928\u0940\u0930 \u092e\u093e\u0932\u0924\u0940 \u0915\u0940 \u092d\u0947\u091c\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092a\u0939\u0928\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0926\u093f\u0916 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948. \u092a\u0930\u093f\u0923\u0940\u0924\u093f \u091a\u094b\u092a\u0921\u093c\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u092b \u0938\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u092c\u0939\u0928 \u0915\u093e \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e \u0905\u0926\u093e \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0932\u093f\u0916\u093e, "\u092e\u0947\u0930\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u093e\u0932\u0924\u0940 \u0926\u0940\u0926\u0940, \u0906\u092a\u0915\u093e \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e! \u0922\u0947\u0930 \u0938\u093e\u0930\u093e \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930, \u0928\u0940\u0930." \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092d\u0940 \u0907\u0938 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0915\u093e \u091c\u0935\u093e\u092c \u0926\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u092a\u0930\u093f\u0923\u0940\u0924\u093f \u091a\u094b\u092a\u0921\u093c\u093e \u0915\u0940 \u0938\u094d\u091f\u094b\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0930\u0940\u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0932\u093f\u0916\u093e, "\u0926\u0940\u0926\u0940 \u0924\u0941\u092e\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u0947\u092c\u0940 \u0928\u0940\u0930." 19 \u0905\u0915\u094d\u091f\u0942\u092c\u0930, 2025 \u0915\u094b \u0928\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092f\u0939 \u0909\u0938\u0915\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0930\u093e\u0916\u0940 \u0925\u0940, \u091c\u093f\u0938\u0915\u0947 \u091a\u0932\u0924\u0947 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u091a\u094b\u092a\u0921\u093c\u093e \u0928\u0947 \u0915\u0941\u091b \u0924\u094b\u0939\u092b\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092e\u093e\u0932\u0924\u0940 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u092b \u0938\u0947 \u0928\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u093e\u0916\u0940 \u092d\u0947\u091c\u0940 \u0925\u0940. \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092d\u0940 \u0928\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e \u092a\u0930 \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f\u0902\u0915\u093e \u0928\u0947 \u092c\u0939\u0928 \u092a\u0930\u093f\u0923\u0940\u0924\u093f \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0922\u0947\u0930 \u0938\u093e\u0930\u0947 \u0917\u093f\u092b\u094d\u091f\u094d\u0938 \u0926\u093f\u090f \u0925\u0947.