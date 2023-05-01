विज्ञापन
विशेष लिंक

परिणीति चोपड़ा के बेटे नीर ने मनाई पहली राखी, प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती को कहा- थैंक्यू दीदी

परिणीति के बेटे नीर के साथ प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस ने अपनी पहली राखी मनाई.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cent;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;.
    प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बेटे नीर के साथ अपनी पहली राखी मनाई. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि प्रियंका और परिणीति कजिन हैं.
    Share
  • 4 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    4 साल की मालती ने अपने छोटे कजिन ब्रदर नीर को एक प्यारी राखी भेजी. इस खास पल को परिणीति ने फैंस के साथ शेयर किया, जिसमें जिसमें नीर मालती की भेजी हुई राखी पहने हुए दिख रहा है.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;, &quot;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;! &agrave;&curren;&cent;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;.&quot;
    परिणीति चोपड़ा ने बेटे की तरफ से अपनी बड़ी बहन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "मेरी पहली राखी के लिए मालती दीदी, आपका शुक्रिया! ढेर सारा प्यार, नीर."
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;, &quot;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;.&quot;
    प्रियंका ने भी इस प्यार का जवाब देते हुए परिणीति चोपड़ा की स्टोरी को रीशेयर करते हुए लिखा, "दीदी तुम्हें प्यार करती हैं, बेबी नीर."
    Share
  • 19 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;, 2025 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cent;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;.
    19 अक्टूबर, 2025 को नीर के जन्म के बाद यह उसकी पहली राखी थी, जिसके चलते प्रियंका चोपड़ा ने कुछ तोहफों के साथ मालती की तरफ से नीर के लिए राखी भेजी थी. हालांकि इससे पहले भी नीर के जन्म पर प्रियंका ने बहन परिणीति के बेटे के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स दिए थे.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com