झूठ बोलकर ऑफिस से छुट्टी लेना सही है... क्या है सच्चा प्यार... जानें प्रेमानंद महाराज से 10 सवालों के जवाब

वृंदावन में रहने वाले प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन लोगों को खूब पसंद आते हैं. अपने प्रवचन के जरिए ये लोगों को जीवन कैसे जीना है और तनाव से कैसे बचना है, इसके बारे में बताते हैं. आज हम प्रेमानंद जी महाराज के 10 सबसे अच्छे कोट्स आपको बताने वाले हैं. जिन्हें पढ़कर आपको प्रेरणा मिलेगी.

  • झूठ बोलकर ऑफिस से छुट्टी लेना सही है या गलत?- "कलयुग ही है, जो झूठ बोलने को मजबूर करता है और झूठ को ही सच माना जाता है. लेकिन फिर भी झूठ बोलना सही नहीं. भले ही समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और झूठ से बचने की कोशिश करनी चाहिए."
  • जीवन में विजय कैसे होगी ?- "थोड़ी सी हानि हुई अब जीना क्या, पराजय हो गई अब जीना क्या. दुख आ गया जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए. जीना क्या. यहीं हमारा जीवन है? अरे हम भगवान के अंश है. इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी"
  • सफल होने का मंत्र?- "घुटने नहीं टेक सकता. हार नहीं मान सकता. मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं. तुम गिरा नहीं सकते, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे."
  • क्या लोगों के आगे झुकना चाहिए? -"डरना नहीं झुकना नहीं और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने फैसले को मत बदलना..चाहे कोई कितना बड़ा हो भगवान से बड़ा नहीं"
  • जीवन का सच क्या है?- "सारे संबंध झूठें हैं... तुम किसी के काम लायक हो, इसलिए वो तुम्हें प्यार कर रहा है. अगर काम के लायक नहीं, तो कोई प्यार नहीं करेगा"
  • जीवन में खुश कैसे रहे?- "मन बार-बार बड़ी कामनाएं करता है... नेगेटिव विचार आते हैं और उसी में हम फंसे चलते हैं... जो होगा प्रभु ने रचा होगा क्या परेशानी है"
  • सच्चा प्यार क्या है?- "कोई प्यार नहीं करता...मर गए तो एक दिन रोना होगा, महीने दो महीने चर्चा होगी... फिर खत्म ये सब. अगर हम ये समझ गए की यहां हमारा कोई नहीं....यहां से कुछ नहीं लेकर जाना है....जो ले जाना है भगवान का नाम है.
  • क्या किस्मत बदली जा सकता है?- "तुम्हारे जन्म लेने से पहले ये तय हो चुका है कि तुम्हारी शादी किससे होगी...कौन पति मिलेगा, कितने दिन बाद क्या घटना होगी.. ये सब पहले से तय है"
  • हर समय मन कैसे खुश रखें?- "जैसी सोच होगी वैसी ही स्थिति आ जाएगी. हर स्थिति में मन को खुश रखें और मन उसी का खुश रहता है, जिसे भगवान पर भरोसा होता है"
  • जीवन में आगे कैसे बढ़ें?- "खिलाड़ी ही हारता है. दौड़ने वाला ही गिरता है. गिरा हुआ, जो नीचे पड़ा है, वो क्या गिरेगा. इसलिए अच्छे बालक हो आगे बढ़ो."
