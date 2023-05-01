विज्ञापन
विशेष लिंक

कार, डिनर और डिप्लोमेसी... फिर छाई PM मोदी और मेलोनी की दोस्ती - PHOTO

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नॉर्वे की अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करके मंगलवार रात रोम पहुंचे, जहां उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कीं.

Share
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है. दोनों नेताओं ने डिनर पर मुलाकात के दौरान अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की.
    Share
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है. दोनों नेताओं ने डिनर पर मुलाकात के दौरान अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की.
  • पीएम मोदी ने रोम के प्रतिष्ठित कोलोसियम का भी दौरा किया. पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
    Share
    पीएम मोदी ने रोम के प्रतिष्ठित कोलोसियम का भी दौरा किया. पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
  • पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, "रोम में उतरने के बाद मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद मैंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया. हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए."
    Share
    पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, "रोम में उतरने के बाद मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद मैंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया. हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए."
  • इससे पहले, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त."
    Share
    इससे पहले, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त."
  • रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए इटली में हैं.
    Share
    रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों से भी मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए इटली में हैं.
  • रोम हवाई अड्डे पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी ने मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं.
    Share
    रोम हवाई अड्डे पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो ताजानी ने मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे हैं.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जून 2024 में इटली की यात्रा की थी.
    Share
    प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जून 2024 में इटली की यात्रा की थी.
  • पीएम मोदी इस बार इटेलियन पीएम मेलोनी के साथ उनकी कार में सफर करते नजर आए.
    Share
    पीएम मोदी इस बार इटेलियन पीएम मेलोनी के साथ उनकी कार में सफर करते नजर आए.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com