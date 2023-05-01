विज्ञापन
विशेष लिंक

शत्रुघ्न सिन्हा से विजेंदर सिंह तक... जानें PM मोदी को कौन-कौन दे रहा 75वें जन्मदिन की बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई खास अंदाज में दे रहे हैं. टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर उपराष्ट्रपति तक ने उन्हें जन्मदिन विश किया है.

Share
  • पूर्व मुक्केबाज और बीजेपी नेता विजेंदर सिंह ने पीएम मोदी के साथ उनकी एक फोटो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं हैं.
    Share
    पूर्व मुक्केबाज और बीजेपी नेता विजेंदर सिंह ने पीएम मोदी के साथ उनकी एक फोटो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं हैं.
  • उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा में समर्पित आपके दीर्घायु, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन की कामना करता हूं.
    Share
    उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मातृभूमि की सेवा में समर्पित आपके दीर्घायु, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन की कामना करता हूं.
  • पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ गले मिलते एक पुरानी फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा," जो एक बार मित्र बनता है वह हमेशा रहता है."
    Share
    पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ गले मिलते एक पुरानी फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा," जो एक बार मित्र बनता है वह हमेशा रहता है."
  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को खास अंदाज में बर्थडे विश कर एक्स पर लिखा," हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें सही समय पर सही नेता मिला, जो स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है."
    Share
    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को खास अंदाज में बर्थडे विश कर एक्स पर लिखा," हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें सही समय पर सही नेता मिला, जो स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है."
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com