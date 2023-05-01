शत्रुघ्न सिन्हा से विजेंदर सिंह तक... जानें PM मोदी को कौन-कौन दे रहा 75वें जन्मदिन की बधाई
पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक के नेता उन्हें जन्मदिन की बधाई खास अंदाज में दे रहे हैं. टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर उपराष्ट्रपति तक ने उन्हें जन्मदिन विश किया है.
पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके साथ गले मिलते एक पुरानी फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा," जो एक बार मित्र बनता है वह हमेशा रहता है."
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को खास अंदाज में बर्थडे विश कर एक्स पर लिखा,"
हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें सही समय पर सही नेता मिला, जो स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है."