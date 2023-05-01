Pics: जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में आग - देखिए तस्वीरें

\u091c\u092f\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0905\u0938\u094d\u092a\u0924\u093e\u0932 \u090f\u0938\u090f\u092e\u090f\u0938 \u0939\u0949\u0938\u094d\u092a\u093f\u091f\u0932 \u092e\u0947\u0902 5 \u0905\u0915\u094d\u091f\u0942\u092c\u0930 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0924 \u0906\u0917 \u0932\u0917 \u0917\u0908. \u092f\u0939 \u0906\u0917 \u0936\u0949\u0930\u094d\u091f \u0938\u0930\u094d\u0915\u093f\u091f \u0938\u0947 \u0932\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0928\u0947 \u0939\u0949\u0938\u094d\u092a\u093f\u091f\u0932 \u0915\u0947 \u0906\u0908\u0938\u0940\u092f\u0942 \u0935\u0949\u0930\u094d\u0921 \u0915\u094b \u091a\u092a\u0947\u091f \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0947 \u0932\u093f\u092f\u093e.