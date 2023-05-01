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Obsession Box Office Collection: नौ करोड़ की फिल्म ने कमाए 2100 करोड़, भारत में 36 करोड़, याद आ जाएगी अजय देवगन की शैतान

हॉरर मूवी ऑब्सेशन इस समय दुनियाभर में खूब नोट छाप रही है. भारत में भी इसने 36 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है, लेकिन जानते हैं इसका शैतान कनेक्शन.

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  • हॉलीवुड की इस छोटी सी फिल्म ने दुनियाभर में गदर मचा रखा है. 7 से 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी हॉरर फिल्म ऑब्सेशन ने दुनियाभर में 2181 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. यही नहीं, फिल्म भारत में भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत रही है और हर दिन के साथ इसका कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11 दिन में 36.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
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    हॉलीवुड की इस छोटी सी फिल्म ने दुनियाभर में गदर मचा रखा है. 7 से 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी हॉरर फिल्म ऑब्सेशन ने दुनियाभर में 2181 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. यही नहीं, फिल्म भारत में भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत रही है और हर दिन के साथ इसका कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11 दिन में 36.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
  • भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हॉलीवुड की सुपरहिट हॉरर थ्रिलर फिल्म ऑब्सेशन ने 11 दिन में भारत में 36.11 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. लेकिन ग्रॉस कलेक्शन 43.16 करोड़ रुपये पहुंच गया है. फिल्म 29 मई 2026 रिलीज हुई थी. इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये के कलेक्शन के पार जाने को तैयार है. ऐसे में फिल्म फायदे का सौदा साबित हुई है.
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    भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हॉलीवुड की सुपरहिट हॉरर थ्रिलर फिल्म ऑब्सेशन ने 11 दिन में भारत में 36.11 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. लेकिन ग्रॉस कलेक्शन 43.16 करोड़ रुपये पहुंच गया है. फिल्म 29 मई 2026 रिलीज हुई थी. इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये के कलेक्शन के पार जाने को तैयार है. ऐसे में फिल्म फायदे का सौदा साबित हुई है.
  • ऑब्सेशन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक फिल्म ने 224 मिलियन डॉ़लर लगभग 2184 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी तक फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है और इसका क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा है.
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    ऑब्सेशन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक फिल्म ने 224 मिलियन डॉ़लर लगभग 2184 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी तक फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है और इसका क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा है.
  • ऑब्सेशन की स्टोरी फिल्म की कहानी बेयर की है, जो अपनी क्रश निक्की को जीतने के लिए ‘वन विश विलो' नाम का नॉवेल्टी टॉय इस्तेमाल करता है. लेकिन उसकी मोहब्बत खतरनाक ऑब्सेशन में बदल जाती है. माइकल जॉनस्टन और इंडे नवरेटे की शानदार एक्टिंग और करी बार्कर के निर्देशन ने इसे यादगार बना दिया.
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    ऑब्सेशन की स्टोरी फिल्म की कहानी बेयर की है, जो अपनी क्रश निक्की को जीतने के लिए ‘वन विश विलो' नाम का नॉवेल्टी टॉय इस्तेमाल करता है. लेकिन उसकी मोहब्बत खतरनाक ऑब्सेशन में बदल जाती है. माइकल जॉनस्टन और इंडे नवरेटे की शानदार एक्टिंग और करी बार्कर के निर्देशन ने इसे यादगार बना दिया.
  • डायरेक्टर करी बार्कर क्या बोले 26 वर्षीय यूट्यूबर से फिल्ममेकर बने करी बार्कर ने फिल्म की कामयाबी पर कहा, 'जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी एक विश होती तो क्या? तो मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करे. यह थोड़ा स्वार्थी लगता है, लेकिन सच है.' फिल्म 20 दिनों में शूट हुई थी.
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    डायरेक्टर करी बार्कर क्या बोले 26 वर्षीय यूट्यूबर से फिल्ममेकर बने करी बार्कर ने फिल्म की कामयाबी पर कहा, 'जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी एक विश होती तो क्या? तो मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करे. यह थोड़ा स्वार्थी लगता है, लेकिन सच है.' फिल्म 20 दिनों में शूट हुई थी.
  • क्यों बनी हिट सस्ता बजट, शानदार स्क्रीनप्ले, रोंगटे खड़े करने वाले ट्विस्ट और युवा दर्शकों का क्रेज. दूसरे और तीसरे वीकेंड में कलेक्शन बढ़ना एकदम अनोखी बात है जो ऑब्सेशन के साथ हुआ है.
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    क्यों बनी हिट सस्ता बजट, शानदार स्क्रीनप्ले, रोंगटे खड़े करने वाले ट्विस्ट और युवा दर्शकों का क्रेज. दूसरे और तीसरे वीकेंड में कलेक्शन बढ़ना एकदम अनोखी बात है जो ऑब्सेशन के साथ हुआ है.
  • अजय देवगन की शैतान बेशक ऑब्सेशन और अजय देवगन की शैतान का कोई मेल नहीं, लेकिन दिलचस्प यह है कि उस फिल्म में वशीकरण की बात थी. यहां पर भी विश की बात है, पीछे का भाव कुछ-कुछ एक जैसा ही रहता है.
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    अजय देवगन की शैतान बेशक ऑब्सेशन और अजय देवगन की शैतान का कोई मेल नहीं, लेकिन दिलचस्प यह है कि उस फिल्म में वशीकरण की बात थी. यहां पर भी विश की बात है, पीछे का भाव कुछ-कुछ एक जैसा ही रहता है.
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