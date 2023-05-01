Obsession Box Office Collection: नौ करोड़ की फिल्म ने कमाए 2100 करोड़, भारत में 36 करोड़, याद आ जाएगी अजय देवगन की शैतान

हॉलीवुड की इस छोटी सी फिल्म ने दुनियाभर में गदर मचा रखा है. 7 से 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी हॉरर फिल्म ऑब्सेशन ने दुनियाभर में 2181 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. यही नहीं, फिल्म भारत में भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत रही है और हर दिन के साथ इसका कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11 दिन में 36.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.