Obsession Box Office Collection: नौ करोड़ की फिल्म ने कमाए 2100 करोड़, भारत में 36 करोड़, याद आ जाएगी अजय देवगन की शैतान
हॉरर मूवी ऑब्सेशन इस समय दुनियाभर में खूब नोट छाप रही है. भारत में भी इसने 36 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है, लेकिन जानते हैं इसका शैतान कनेक्शन.
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हॉलीवुड की इस छोटी सी फिल्म ने दुनियाभर में गदर मचा रखा है. 7 से 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी हॉरर फिल्म ऑब्सेशन ने दुनियाभर में 2181 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. यही नहीं, फिल्म भारत में भी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत रही है और हर दिन के साथ इसका कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 11 दिन में 36.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.
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भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हॉलीवुड की सुपरहिट हॉरर थ्रिलर फिल्म ऑब्सेशन ने 11 दिन में भारत में 36.11 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. लेकिन ग्रॉस कलेक्शन 43.16 करोड़ रुपये पहुंच गया है. फिल्म 29 मई 2026 रिलीज हुई थी. इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये के कलेक्शन के पार जाने को तैयार है. ऐसे में फिल्म फायदे का सौदा साबित हुई है.
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ऑब्सेशन की स्टोरी फिल्म की कहानी बेयर की है, जो अपनी क्रश निक्की को जीतने के लिए ‘वन विश विलो' नाम का नॉवेल्टी टॉय इस्तेमाल करता है. लेकिन उसकी मोहब्बत खतरनाक ऑब्सेशन में बदल जाती है. माइकल जॉनस्टन और इंडे नवरेटे की शानदार एक्टिंग और करी बार्कर के निर्देशन ने इसे यादगार बना दिया.
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डायरेक्टर करी बार्कर क्या बोले 26 वर्षीय यूट्यूबर से फिल्ममेकर बने करी बार्कर ने फिल्म की कामयाबी पर कहा, 'जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर तुम्हारी एक विश होती तो क्या? तो मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करे. यह थोड़ा स्वार्थी लगता है, लेकिन सच है.' फिल्म 20 दिनों में शूट हुई थी.
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