नोरा फतेही के परफॉर्मेंस ने आग लगा दी. पनी अदाओं के लिए मशहूर नोरा फतेही ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से स्‍टेडियम का पारा बढ़ा दिया. फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही, एलैनिस मोरिससेट, एलेशिया कारा, एलियाना, जेसी रेयेज, माइकल बुब्ले, संजय, वेजेड्रीम और विलियम प्रिंस ने परफॉर्म किया.