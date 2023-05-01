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फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में ग्लैमर का तड़का, नोरा फतेही ने स्‍टेडियम का पारा बढ़ाया

नोरा फतेही के परफॉर्मेंस ने आग लगा दी. पनी अदाओं के लिए मशहूर नोरा फतेही ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से स्‍टेडियम का पारा बढ़ा दिया.

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  • फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही के परफॉर्मेंस ने माहौल बना दिया.
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    फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही के परफॉर्मेंस ने माहौल बना दिया.
  • फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है. फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे दूसरी ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही ने अपने अंदाज से फैन्स का दिल जीत लिया.
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    फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है. फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे दूसरी ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही ने अपने अंदाज से फैन्स का दिल जीत लिया.
  • ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्‍ट्रेस नोरा फतेही ने परफॉर्म किया
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    ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्‍ट्रेस नोरा फतेही ने परफॉर्म किया
  • एक्‍ट्रेस नोरा फतेही के डांस परफॉर्मेंस पर फैन्स झूमते हुए नजर आए.
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    एक्‍ट्रेस नोरा फतेही के डांस परफॉर्मेंस पर फैन्स झूमते हुए नजर आए.
  • नोरा फतेही के परफॉर्मेंस ने आग लगा दी. पनी अदाओं के लिए मशहूर नोरा फतेही ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से स्‍टेडियम का पारा बढ़ा दिया. फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही, एलैनिस मोरिससेट, एलेशिया कारा, एलियाना, जेसी रेयेज, माइकल बुब्ले, संजय, वेजेड्रीम और विलियम प्रिंस ने परफॉर्म किया.
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    नोरा फतेही के परफॉर्मेंस ने आग लगा दी. पनी अदाओं के लिए मशहूर नोरा फतेही ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से स्‍टेडियम का पारा बढ़ा दिया. फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में नोरा फतेही, एलैनिस मोरिससेट, एलेशिया कारा, एलियाना, जेसी रेयेज, माइकल बुब्ले, संजय, वेजेड्रीम और विलियम प्रिंस ने परफॉर्म किया.
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