नम्रता शिरोड़कर ने दिखाया स्विट्जरलैंड, 10 तस्वीरों में देखें बेटी सितारा और परिवार संग वेकेशन की झलक

इससे पहले सितारा के 14वें जन्मदिन पर नम्रता ने अपनी बेटी के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उसे अपना "सबसे बड़ा आशीर्वाद" बताया और उसे एक दयालु, आत्मविश्वासी और संवेदनशील युवा लड़की के रूप में बढ़ते हुए देखकर गर्व महसूस किया.