नम्रता शिरोड़कर ने दिखाया स्विट्जरलैंड, 10 तस्वीरों में देखें बेटी सितारा और परिवार संग वेकेशन की झलक

एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर अपनी बेटी सितारा के साथ स्विट्जरलैंड की यात्रा का भरपूर आनंद ले रही हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मां-बेटी की आरामदायक आउटिंग की झलकियां शेयर कीं, जिसमें वे आराम करती और एन्जॉय करती हुईं नजर आ रही हैं.
करियर की बात करें तो 1993 की पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स नम्रता ने शादी के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने से पहले 'वास्तव: द रियलिटी', 'कच्चे धागे', 'पुकार', 'अस्तित्व', 'एलओसी कारगिल' और 'ब्राइड एंड प्रेजुडिस' जैसी फिल्मों में काम किया.
इससे पहले सितारा के 14वें जन्मदिन पर नम्रता ने अपनी बेटी के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उसे अपना "सबसे बड़ा आशीर्वाद" बताया और उसे एक दयालु, आत्मविश्वासी और संवेदनशील युवा लड़की के रूप में बढ़ते हुए देखकर गर्व महसूस किया.