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नम्रता शिरोड़कर ने दिखाया स्विट्जरलैंड, 10 तस्वीरों में देखें बेटी सितारा और परिवार संग वेकेशन की झलक

नम्रता शिरोड़कर ने इंस्टाग्राम पर अपने स्विट्जरलैंड वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस का दिल जीत रही हैं.

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    नम्रता शिरोड़कर ने इंस्टाग्राम पर अपने स्विट्जरलैंड वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह परिवार के साथ एन्जॉय करती हुईं नजर आ रही हैं.
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    एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर अपनी बेटी सितारा के साथ स्विट्जरलैंड की यात्रा का भरपूर आनंद ले रही हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मां-बेटी की आरामदायक आउटिंग की झलकियां शेयर कीं, जिसमें वे आराम करती और एन्जॉय करती हुईं नजर आ रही हैं.
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    इंस्टाग्राम पर नम्रता ने सितारा के साथ एक सेल्फी पोस्ट की, जिसमें दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ खाना खाती हुईं नजर आ रही थीं. तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "तुम और मैं..."
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    एक्ट्रेस ने फैंस को ब्रेड के साथ परोसे गए स्विस चीज फोंड्यू के बर्तन की झलक दिखाई और इसे देश की अपनी पसंदीदा चीज बताया. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, "स्विट्जरलैंड में मेरी पसंदीदा चीज."
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    इसके अलावा स्विट्जरलैंड की खूबसूरती दिखाते हुए उन्होंने एक सोलो सेल्फी भी शेयर की और बस इतना लिखा, "स्विस मी!!" वहीं अन्य तस्वीरों में वह फैमिली के साथ एन्जॉय करती हुईं नजर आईं.
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    सितारा तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू और एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर की बेटी हैं. इस स्टार कपल का एक बेटा, गौतम घट्टामनेनी भी है.
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    नम्रता और महेश की लव स्टोरी साल 2000 में तेलुगु फिल्म 'वमसी' के सेट पर शुरू हुई थी. शादी के बंधन में बंधने से पहले दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया.
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    करियर की बात करें तो 1993 की पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स नम्रता ने शादी के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेने से पहले 'वास्तव: द रियलिटी', 'कच्चे धागे', 'पुकार', 'अस्तित्व', 'एलओसी कारगिल' और 'ब्राइड एंड प्रेजुडिस' जैसी फिल्मों में काम किया.
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    इससे पहले सितारा के 14वें जन्मदिन पर नम्रता ने अपनी बेटी के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने उसे अपना "सबसे बड़ा आशीर्वाद" बताया और उसे एक दयालु, आत्मविश्वासी और संवेदनशील युवा लड़की के रूप में बढ़ते हुए देखकर गर्व महसूस किया.
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    महेश बाबू ने भी सितारा को दिल से लिखा एक नोट भेजकर बधाई दी और लिखा, "हमेशा मेरी नन्ही स्टार... चाहे तुम कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाओ."
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