क्‍यों नाम की स्‍पेलिंग बदल देते हैं लोग?

अंक ज्‍योतिष के अनुसार नाम में थोड़ा-सा फेरबदल करने मात्र से ही उस व्‍यक्‍ति के भाग्‍य में बहुत बदलाव आ सकता है

  • अंक ज्‍योतिष के अनुसार अगर आप अपने नाम में मामूली सा परिवर्तन कर लें तो किस्‍मत निश्‍चित ही बदल सकती है. Pic Credit- Pexels
  • यही कारण है कि कई फिल्‍मी सितारे, सेलेब्‍स अपने नाम की स्‍पेलिंग में बदलाव कर लेते हैं. Pic Credit- Pexels
  • ज्‍योतिष शास्‍त्र की मानें तो जातक के नाम का पहला अक्षर ही महत्‍वपूर्ण होता है लेकिन अंकशास्‍त्र में पूरे नाम की वर्तनी ही भाग्‍य को प्रभावित करती है. Pic Credit- Pexels
  • नाम की स्‍पेलिंग में बदलाव लोशू ग्रिड के अध्‍ययन के बिना संभव नहीं है. Pic Credit- Pexels
  • लोशू ग्रिड के अनुसार आपकी जन्‍म की तारीख में जो भी अंक विलुपत हैं उसका प्रयोग आपके नाम की स्‍पेलिंग में किया जाना चाहिए. Pic Credit- Pexels
  • अगर अंक विलुप्‍त है तो वही अंक आपका भाग्‍यांक है और आपको उसी से अपना नामांक बनाना चाहिए. Pic Credit- Pexels
  • अंक ज्‍योतिष के अनुसार पूरे नाम को बदलने की बजाय उसमें मामूली फेरबदल करके भी भाग्‍योदय के मार्ग प्रशस्‍त किए जा सकते हैं. Pic Credit- Pexels
