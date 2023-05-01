विज्ञापन
दुनिया में मौजूद 5 रहस्यमयी दरवाज़े जिन्हें खोलना मना है

कहा जाता है कि इन दरवाज़ों में सदियों पुराने दस्तावेज़, आध्यात्मिक रहस्य और अनकही कहानियां मौजूद हैं.

  • 1. वेटिकन का सीक्रेट आर्काइव डोर - इटली के वेटिकन सिटी में एक ऐसा दरवाज़ा है जहां आम लोगों का जाना सख्त मना है.
  • कहा जाता है कि इस दरवाज़ा में सदियों पुराने दस्तावेज़, गुप्त पत्र, राजाओं-पोप के निजी रिकॉर्ड और चर्च से जुड़ी अनकही कहानियां मौजूद हैं.
  • 2. ताजमहल का दक्षिणी बंद दरवाज़ा - ये ताजमहल का वो एक हिस्सा ऐसा है जहां जाने की इजाज़त नहीं है.
  • ये नीचे के बंद कमरों का एक दरवाज़ा है जो आम जनता के लिए हमेशा बंद रहता है.
  • 3. दी ग्रेट स्फिनिक्स डोर - मिस्र का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर जिसे भूला हुआ दरवाजा भी कहा जाता है.
  • इतिहासकारों के अनुसार स्फिनिक्स के शरीर में कई छोटे-छोटे उद्घाटन, शाफ्ट और सील्ड दरवाज़े हैं, जिन्हें हजारों सालों से बंद रखा गया है.
  • 4. टेराकोटा आर्मी मास्टर चैंबर - चीन के शियान शहर में टेराकोटा आर्मी के आस-पास एक मुख्य दरवाजा है.
  • 5. पोटाला पैलेस सीक्रेट डोर - तिब्बत के पोटाला पैलेस के भीतर एक दरवाज़ा ऐसा है जहां सिर्फ बड़े भिक्षु ही जा सकते हैं.
  • कहा जाता है कि यह दरवाज़ा प्राचीन ग्रंथों, ऊर्जा-स्थानों और आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ले जाता है.
