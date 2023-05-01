Mughal-e-Azam BTS Photos: मुगल-ए-आजम को बनने में लगे 14 साल, 5 फोटो में देखें सेट पर कैसी थी मधुबाला और दिलीप कुमार की केमेस्ट्री

मुगल-ए-आजम को बनने में लगे 14 साल, 5 फोटो में देखें सेट पर कैसी थी मधुबाला और दिलीप कुमार की केमेस्ट्री

फिल्म में 14 कैमरों का एक साथ इस्तेमाल किया गया. कई गाने रिकॉर्ड हुए, लेकिन अंत में कई कट गए. फिल्म की लंबाई 197 मिनट रही. 5 अगस्त 1960 को रिलीज होते ही यह सुपरहिट हो गई और आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर में गिनी जाती है.