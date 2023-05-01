फराह खान ने कराया मौनी रॉय के आलीशान घर का टूर, खूबसूरत मंदिर से लेकर बुक्स कॉर्नर तक, देखें अंदर की तस्वीरें

\u092c\u093e\u0902\u0926\u094d\u0930\u093e \u0915\u093e 5 BHK \u0906\u0932\u0940\u0936\u093e\u0928 \u0906\u0936\u093f\u092f\u093e\u0928\u093e \u092e\u094c\u0928\u0940 \u0930\u0949\u092f \u092e\u0941\u0902\u092c\u0908 \u0915\u0947 \u092a\u0949\u0936 \u0907\u0932\u093e\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0902\u0926\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 5 BHK \u0915\u0947 \u0906\u0932\u0940\u0936\u093e\u0928 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u092b\u0930\u093e\u0939 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u092f\u0942\u091f\u094d\u092f\u0942\u092c \u0939\u093e\u0909\u0938 \u091f\u0942\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0907\u0938 \u0916\u0942\u092c\u0938\u0942\u0930\u0924 \u0914\u0930 \u092e\u093f\u0928\u0940\u092e\u0932\u093f\u0938\u094d\u091f\u093f\u0915 \u0918\u0930 \u0915\u0940 \u0939\u0930 \u091d\u0932\u0915 \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0940. \u0938\u0941\u0902\u0926\u0930 \u0932\u093f\u0935\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0930\u0949\u092f\u0932 \u0921\u093e\u0907\u0928\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0930\u093f\u092f\u093e \u0932\u093f\u0935\u093f\u0902\u0917 \u0930\u0942\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0911\u092b-\u0935\u094d\u0939\u093e\u0907\u091f \u0914\u0930 \u0917\u094d\u0930\u0947 \u0938\u094b\u092b\u093e, \u091d\u0942\u092e\u0930 \u0914\u0930 \u0915\u092e \u0938\u093e\u092e\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092b\u0947\u0921 \u0935\u094d\u0939\u093e\u0907\u091f \u0926\u0940\u0935\u093e\u0930\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902. \u0935\u0939\u0940\u0902 \u0938\u091f\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0921\u093e\u0907\u0928\u093f\u0902\u0917 \u090f\u0930\u093f\u092f\u093e \u0921\u093e\u0930\u094d\u0915 \u092c\u094d\u0930\u093e\u0909\u0928 \u091f\u0947\u092c\u0932 \u0914\u0930 \u0935\u0947\u0932\u0935\u0947\u091f \u0915\u0941\u0930\u094d\u0938\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0930\u0949\u092f\u0932 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0938\u094d\u092a\u093f\u0930\u093f\u091a\u0941\u0905\u0932 \u092e\u093e\u0939\u094c\u0932 \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u092e\u0902\u0926\u093f\u0930 \u092d\u0917\u0935\u093e\u0928 \u0936\u093f\u0935 \u0915\u0940 \u092d\u0915\u094d\u0924 \u092e\u094c\u0928\u0940 \u0915\u0947 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u091a\u093e\u0930 \u0915\u092e\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u090f\u0915 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0938\u0941\u0902\u0926\u0930 \u092e\u0902\u0926\u093f\u0930 \u0939\u0948, \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0930\u093e\u0927\u093e-\u0915\u0943\u0937\u094d\u0923 \u0914\u0930 \u092d\u0917\u0935\u093e\u0928 \u0917\u0923\u0947\u0936 \u0915\u0940 \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0901 \u0935\u093f\u0930\u093e\u091c\u092e\u093e\u0928 \u0939\u0948\u0902. \u092a\u0942\u0930\u0947 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0915\u094d\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0936\u093e\u0902\u0924\u093f \u0915\u093e \u092e\u093e\u0939\u094c\u0932 \u092c\u0928\u093e \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948.