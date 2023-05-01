विज्ञापन
विशेष लिंक

फराह खान ने कराया मौनी रॉय के आलीशान घर का टूर, खूबसूरत मंदिर से लेकर बुक्स कॉर्नर तक, देखें अंदर की तस्वीरें

फराह खान ने अपने यूट्यूब शो में मौनी रॉय के बांद्रा स्थित 5 BHK आलीशान घर का टूर कराया. मंदिर, बुक्स कॉर्नर से लेकर घर की खिड़की से दिखने वाले शाहरुख खान के बंगले तक, देखें अंदर की खूबसूरत तस्वीरें.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; 5 BHK &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    बांद्रा का 5 BHK आलीशान आशियाना
    मौनी रॉय मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में 5 BHK के आलीशान घर में रहती हैं. फराह खान के यूट्यूब हाउस टूर में उनके इस खूबसूरत और मिनीमलिस्टिक घर की हर झलक देखने को मिली.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;
    सुंदर लिविंग और रॉयल डाइनिंग एरिया
    लिविंग रूम में ऑफ-व्हाइट और ग्रे सोफा, झूमर और कम सामान के साथ फेड व्हाइट दीवारें हैं. वहीं सटा हुआ डाइनिंग एरिया डार्क ब्राउन टेबल और वेलवेट कुर्सियों के साथ काफी रॉयल लगता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;
    स्पिरिचुअल माहौल और खास मंदिर
    भगवान शिव की भक्त मौनी के घर में चार कमरों के साथ एक बेहद सुंदर मंदिर है, जहां राधा-कृष्ण और भगवान गणेश की मूर्तियाँ विराजमान हैं. पूरे घर में भक्ति और शांति का माहौल बना रहता है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com