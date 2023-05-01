सितंबर 2026 में होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, हॉरर से लेकर थ्रिलर से भरपूर 5 फिल्में होगी रिलीज

हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद बड़े पर्दे पर एक साथ आ रहे हैं. इस बार वे प्रियदर्शन के निर्देशन में एक डार्क और रोमांचक थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे. जहां अक्षय एक खतरनाक अवतार में हैं. वहीं सैफ एक दृष्टिहीन व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा बोमन ईरानी, ​​सैयामी खेर, श्रिया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी फिल्म में हैं.