महेश बाबू ने कभी रीमेक फिल्मों में नहीं किया काम, 9 तस्वीरों में देखें 'टॉलीवुड के प्रिंस' का करियर और फैमिली

वर्ष 1999 में उन्होंने लीड एक्टर को तौर पर फिल्म 'राजा कुमारुदु' से अभिनय की शुरुआत की. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है. उन्होंने 2 दशक के लंबे करियर में 40 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है.
महेश बाबू ने कभी रीमेक फिल्मों में काम नहीं किया है. उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है. उनको फैमिली मैन के नाम से भी जाना जाता है. अभिनेता महेश बाबू अपनी कमाई का 30 प्रतिशत दान में देते हैं. यह कारण है कि वे कई विज्ञापन करते हुए दिखते हैं.
वे इकलौते ऐसे अभिनेता हैं, जिनका स्टैच्यू सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा है. उनकी फैन फॉलोइंग इस कदर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दक्षिण भारतीय सितारे हैं.