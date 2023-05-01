महेश बाबू ने कभी रीमेक फिल्मों में नहीं किया काम, 9 तस्वीरों में देखें 'टॉलीवुड के प्रिंस' का करियर और फैमिली

महेश बाबू ने कभी रीमेक फिल्मों में काम नहीं किया है. उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है. उनको फैमिली मैन के नाम से भी जाना जाता है. अभिनेता महेश बाबू अपनी कमाई का 30 प्रतिशत दान में देते हैं. यह कारण है कि वे कई विज्ञापन करते हुए दिखते हैं.