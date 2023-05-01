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महेश बाबू ने कभी रीमेक फिल्मों में नहीं किया काम, 9 तस्वीरों में देखें 'टॉलीवुड के प्रिंस' का करियर और फैमिली

महेश बाबू 9 अगस्त को अपना 51वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. इसी के चलते 9 तस्वीरों में देखें 'टॉलीवुड के प्रिंस' के करियर और फैमिली की झलक.

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    टॉलीवुड के प्रिंस कहे जाने वाले अभिनेता महेश बाबू रविवार को 51वां जन्मदिन मनाएंगे. उनका जन्म 9 अगस्त, 1975 को चेन्नई में हुआ था. फैंस धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाने को बेताब हैं.
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    महेश बाबू ने चेन्नई के सेंट बेडे एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है. महेश बाबू ने बचपन से ही अभिनय करना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ वक्त कर ब्रेक लेकर उन्होंने पढ़ाई पूरी की.
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    वर्ष 1999 में उन्होंने लीड एक्टर को तौर पर फिल्म 'राजा कुमारुदु' से अभिनय की शुरुआत की. उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया है. उन्होंने 2 दशक के लंबे करियर में 40 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है.
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    एक अभिनेता के तौर पर महेश बाबू काफी फैंस के दिलों में राज करते हैं. एक्टर के अलावा वे फिल्म निर्माता भी हैं. फैंस उनको 'प्रिंस ऑफ टॉलीवुड' कहते हैं.
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    महेश बाबू ने कभी रीमेक फिल्मों में काम नहीं किया है. उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है. उनको फैमिली मैन के नाम से भी जाना जाता है. अभिनेता महेश बाबू अपनी कमाई का 30 प्रतिशत दान में देते हैं. यह कारण है कि वे कई विज्ञापन करते हुए दिखते हैं.
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    वे इकलौते ऐसे अभिनेता हैं, जिनका स्टैच्यू सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा है. उनकी फैन फॉलोइंग इस कदर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दक्षिण भारतीय सितारे हैं.
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    महेश बाबू ने अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर से वर्ष 2005 में शादी की थी. नम्रता से उनकी मुलाकात वर्ष 2000 में फिल्म 'वामसी' के सेट पर हुई थी, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई.
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    शादी के बाद नम्रता ने अभिनय की दुनिया को छोड़ दिया था. वे हैदराबाद में परिवार के साथ रहती हैं और महेश बाबू का काम संभालती हैं. कपल के दो बच्चे सितारा घट्टामनेनी और गौतम हैं.
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    महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ है, जिसका निर्देशन बाहुबली डायरेक्टर एसएस राजामौली ने किया है. फिल्म का नाम वाराणसी है, जो 2027 में रिलीज होने वाली है.
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