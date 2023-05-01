गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी

'\u0930\u093e\u092e \u0924\u0947\u0930\u0940 \u0917\u0902\u0917\u093e \u092e\u0948\u0932\u0940' \u092b\u0947\u092e \u092e\u0902\u0926\u093e\u0915\u093f\u0928\u0940 \u0915\u0940 \u0915\u0902\u091a\u0940\u0932\u0940 \u0906\u0902\u0916\u094b\u0902 \u0915\u093e \u091c\u093e\u0926\u0942 \u0915\u092d\u0940 \u092a\u0942\u0930\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u092a\u0930 \u091a\u0932\u093e \u0925\u093e. 80 \u0915\u0947 \u0926\u0936\u0915 \u0915\u0940 '\u0917\u0902\u0917\u093e' \u0905\u092c \u0915\u0939\u093e\u0902 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 39 \u0938\u093e\u0932 \u092c\u093e\u0926 \u0909\u0928\u0915\u093e \u0932\u0941\u0915 \u0915\u093f\u0924\u0928\u093e \u092c\u0926\u0932 \u091a\u0941\u0915\u093e \u0939\u0948. \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u0905\u0928\u0926\u0947\u0916\u0940 \u0914\u0930 \u0932\u0947\u091f\u0947\u0938\u094d\u091f \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902.