विज्ञापन
विशेष लिंक

गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी

'राम तेरी गंगा मैली' फेम मंदाकिनी की कंचीली आंखों का जादू कभी पूरे देश पर चला था. 80 के दशक की 'गंगा' अब कहां हैं और 39 साल बाद उनका लुक कितना बदल चुका है. देखें उनकी अनदेखी और लेटेस्ट तस्वीरें.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    1985 में आई राज कपूर की फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' से मंदाकिनी ने बॉलीवुड में कदम रखा था और रातों-रात स्टार बन गई थीं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    फिल्म में मंदाकिनी की कंचीली आंखें और सादगी ने उस दौर में लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    फिल्म के 'सुन साहिबा सुन' गाने में उनकी खूबसूरती और अदाओं को आज भी 80 के दशक के सबसे यादगार पलों में गिना जाता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    वहीं लगभग 40 सालों बाद अब मंदाकिनी के लुक में काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन उनकी आंखों की चमक और ग्रेस आज भी कायम है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    मंदाकिनी अब इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ की तस्वीरें शेयर करती हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    1990 के दशक में बॉलीवुड से दूरी बनाने के बाद मंदाकिनी ने पूर्व बौद्ध भिक्षु डॉ. काग्यूर टी. रिनपोचे ठाकुर से शादी की और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गईं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    सालों बाद मंदाकिनी ने अपने बेटे रब्बील ठाकुर के साथ म्यूजिक वीडियो 'मां ओ मां' से स्क्रीन पर वापसी की थी.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; 39 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;
    गंगा की कंचीली आंखों का चला था जादू, अब 39 साल बाद ऐसी दिखती हैं मंदाकिनी
    ग्लैमरस वेस्टर्न और भारतीय साड़ियों से लेकर अब मंदाकिनी का स्टाइल काफी सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल हो चुका है
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com