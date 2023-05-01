विज्ञापन
माघ गुप्‍त नवरात्रि में आधी रात में कौन सी पूजा होती है?

माघ गुप्‍त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू हो रही हैं. गुप्‍त नवरात्रि में मां दुर्गा की रात के समय विशेष पूजा की जाती है.

  • माघ गुप्‍त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू हो रही हैं. गुप्‍त नवरात्रि में मां दुर्गा की रात के समय विशेष पूजा की जाती है. Pic Credit- Pexels
  • इस समय में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है. Pic Credit- Pexels
  • इनमें मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती समेत अन्य देवियां शामिल हैं. Pic Credit- Pexels
  • गुप्त नवरात्रि में प्रमुख रूप से तंत्र-मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तांत्रिक और अघोरी पूजा करते हैं. Pic Credit- Pexels
  • तांत्रिक और अघोरी रात के समय माता की विशेष पूजा व अनुष्‍ठान करते हैं. Pic Credit- Pexels
  • ये सभी अनुष्‍ठान गुरु की देखरेख में किए जाने का विधान है. Pic Credit- Pexels
  • माघ गुप्‍त नवरात्रि का समापन 27 जनवरी को होगा. Pic Credit- Pexels
