\u092e\u093e\u0918 \u0917\u0941\u092a\u094d\u200d\u0924 \u0928\u0935\u0930\u093e\u0924\u094d\u0930\u093f 19 \u091c\u0928\u0935\u0930\u0940 \u0938\u0947 \u0936\u0941\u0930\u0942 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u0917\u0941\u092a\u094d\u200d\u0924 \u0928\u0935\u0930\u093e\u0924\u094d\u0930\u093f \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093e\u0902 \u0926\u0941\u0930\u094d\u0917\u093e \u0915\u0940 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0935\u093f\u0936\u0947\u0937 \u092a\u0942\u091c\u093e \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948.