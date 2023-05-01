विज्ञापन
हैंगिंग गमलों में लगा सकते हैं ये 7 पौधे

हैंगिंग पॉट के लिए सबसे परफेक्ट पौधा है. इसकी खूबसूरती बेल को ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती. कम रोशनी में भी आसानी से बढ़ जाता है

  • 1. मनी प्लांट - हैंगिंग पॉट के लिए सबसे परफेक्ट पौधा है. इसकी खूबसूरती बेल को ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती.
  • 2. स्पाइडर प्लांट - इस प्लांट की लंबी पतली पत्तियां नीचे लटकती हैं और यह हवा को शुद्ध भी करता है, इसीलिए यह बेस्ट हैंगिंग प्लांट माना जाता है.
  • 3. स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स - छोटे-छोटे मोतियों जैसे इस पौधे के पत्ते बहुत बढ़िया लगते हैं. इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप आती रहे.
  • 4. पोथोस - ये पौधा मनी प्लांट जैसा ही होता है लेकिन इसकी पत्तियों पर खूबसूरत पैटर्न होते हैं.
  • 5. ट्रेडस्कैन्टिया - यह पौधा खूबसूरत बैंगनी और हरे रंग की पत्तियों के लिए मशहूर है. इसकी बेल लंबी होकर और भी सुंदर दिखती हैं.
  • 6. इंग्लिश आइवी - इंग्लिश आइवी बहुत तेजी से बढ़ता है और हैंगिंग गमलों में एक शानदार ट्रेलिंग इफेक्ट देता है.
  • 7. बॉस्टन फर्न - अगर आप घनी और हरी-भरी झाड़ी जैसे लुक चाहते हैं, तो बॉस्टन फर्न को हैंगिंग पॉट में लगाएं.
