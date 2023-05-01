लौकी खाने के ये फायदे हैं लाजवाब

\u0932\u094c\u0915\u0940 \u0915\u094b \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0939\u092e \u0939\u0932\u094d\u0915\u0947 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u091c\u094b\u0921\u093c\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u092a\u0930 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u0917\u0939\u0930\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092f\u0939 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u094b \u0920\u0902\u0921\u0915 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925-\u0938\u093e\u0925 \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0938\u0947 \u0921\u093f\u091f\u0949\u0915\u094d\u0938 \u092d\u0940 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948.