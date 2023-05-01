लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतार
सैफ अली खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने इतने सालों में कई तरह के किरदार शानदार ढंग से निभाए हैं और इंडस्ट्री में अपने लिए एक खास जगह बनाई है. इन्हीं में से 20 साल पहले आई ओमकारा है जिसके किरदार लंगड़ा त्यागी ने उनके फैंस के दिलों में अलग ही छाप छोड़ी.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतारविशाल भारद्वाज की ओमकारा बीस साल पहले यानी (2006)में रिलीज हुई थी, और लंगड़ा त्यागी के किरदार के जरिए, सैफ ने दर्शकों को हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक और चालाक किरदारों में से एक दिखाया, उनकी शानदार एक्टिंग, दमदार डायलॉग डिलीवरी और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने यह पक्का किया कि यह किरदार आज भी आइकॉनिक बना हुआ है. इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें उनकी एक अलग ही एक्टिंग देखने को मिली.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतारसैफ अली खान ने 2008 की फिल्म रेस में रणवीर का स्टाइलिश और करिश्माई रोल निभाकर सबका दिल जीत लिया था. उनकी कूल पर्सनैलिटी और बिपाशा बसु और कैटरीना कैफ के साथ उनकी कमाल की केमिस्ट्री फिल्म की खास बातें थीं. यह सैफ की सबसे शानदार परफॉर्मेंस में से एक थी, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से बहुत तारीफ मिली.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतारइम्तियाज अली की फिल्म लव आज कल में सैफ अली खान की परफॉर्मेंस उनके करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है. जिस आसानी से उन्होंने जय वर्धन सिंह और युवा वीर सिंह का डबल रोल निभाया, उसने दर्शकों को हैरान कर दिया और पुराने जमाने के रोमांस का चार्म वापस ला दिया.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतार2012 में आई कॉकटेल में गौतम कपूर का रोल आज भी दर्शकों के बीच पसंदीदा है. होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सैफ का कैजुअल, कूल और अट्रैक्टिव स्टाइल सबका दिल जीत लेता है. उनकी फ्लर्टी और चार्मिंग पर्सनैलिटी इस किरदार को सच में यादगार बनाती है.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतारसैफ अली खान को हमेशा से ही कॉमेडी जॉनर में दर्शकों ने पसंद किया है. बोरिस, एक नकली रशियन माफिया डॉन और एक निडर ज़ॉम्बी किलर के रूप में उनका रोल कौन भूल सकता है? उनके शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ उनका यूनिक लुक भी उस समय चर्चा का विषय बन गया था.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतारइस रोमांचक थ्रिलर में सरताज सिंह के रूप में सैफ अली खान ने ओटीटी की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था. सरताज सिंह का किरदार आज भी उनके सबसे बंहतरीन और मील का पत्थर साबित होने वाले किरदारों में गिना जाता है.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतारसैफ अली खान ने अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी में मेन विलेन उदयभान सिंह राठौर का रोल करके दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए. उनके दमदार एक्सप्रेशन और शानदार एक्शन सीक्वेंस ने सभी को इम्प्रेस किया. यह बिना किसी शक के उनके करियर की सबसे असरदार परफॉर्मेंस में से एक है.
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लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतारसैफ अली खान हैवन का पहला लुक सामने आने के बाद से ही सुर्खियों में हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक साथ हैं. सैफ ने अपने इंटेंस और मिस्टीरियस लुक से फिल्म के लिए दर्शकों की उत्सुकता पहले ही बढ़ा दी है. हैवान 11 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.