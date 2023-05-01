लंगड़ा त्यागी से लेकर सरताज तक, हर रोल में दिखा सैफ अली खान का वर्सेटाइल अवतार

विशाल भारद्वाज की ओमकारा बीस साल पहले यानी (2006)में रिलीज हुई थी, और लंगड़ा त्यागी के किरदार के जरिए, सैफ ने दर्शकों को हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक और चालाक किरदारों में से एक दिखाया, उनकी शानदार एक्टिंग, दमदार डायलॉग डिलीवरी और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने यह पक्का किया कि यह किरदार आज भी आइकॉनिक बना हुआ है. इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें उनकी एक अलग ही एक्टिंग देखने को मिली.