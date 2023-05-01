Salman Khan की सलाह पर Kiara Advani ने बदला था नाम, फ्लॉप डेब्यू के बाद बनीं सुपरस्टार
बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक कियारा आडवाणी की किस्मत एमएस धोनी के बाद से बड़े पर्दे पर चमकी थी, लेकिन यह किसकी वजह से हुआ था, इसका खुलासा कियारा ने अब किया है.
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Salman Khan की सलाह पर Kiara Advani ने बदला था नाम, फ्लॉप डेब्यू के बाद बनीं सुपरस्टारकियारा आडवाणी आज बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लाखों लोगों का दिल जीता. उनके इस स्टारडम के पीछे अभिनेता सलमान खान का खास योगदान रहा. इस बात का खुद खुलासा कियारा ने किया है.
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Salman Khan की सलाह पर Kiara Advani ने बदला था नाम, फ्लॉप डेब्यू के बाद बनीं सुपरस्टारदरअसल, सलमान ने कियारा को सलाह दी थी कि अगर उन्हें इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनानी है, तो उनकी पहचान भी सबसे अलग होनी चाहिए। इस सलाह के बाद एक्ट्रेस ने ऐसा कदम उठाया कि वह दुनियाभर में पहचानी जाने लगीं.
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Salman Khan की सलाह पर Kiara Advani ने बदला था नाम, फ्लॉप डेब्यू के बाद बनीं सुपरस्टारजब कियारा फिल्मों में आने की तैयारी कर रही थीं, तब उनका नाम आलिया आडवाणी था. उस समय आलिया भट्ट बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं. ऐसे में सलमान खान ने उन्हें सलाह दी कि अगर वह इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाना चाहती हैं, तो उन्हें एक अलग नाम अपनाना चाहिए.
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Salman Khan की सलाह पर Kiara Advani ने बदला था नाम, फ्लॉप डेब्यू के बाद बनीं सुपरस्टारकियारा ने कई इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर कियारा रख लिया. यह नाम उन्हें प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'अंजाना अंजानी' के एक किरदार से पसंद आया था. बाद में यही नाम उनकी नई पहचान बन गया.
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Salman Khan की सलाह पर Kiara Advani ने बदला था नाम, फ्लॉप डेब्यू के बाद बनीं सुपरस्टारसाल 2014 में कियारा ने फिल्म 'फगली' से बॉलीवुड में कदम रखा. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही. इंडस्ट्री में काम न मिलने पर वह काफी निराश हो गई। उन्हें लगा कि शायद उनका फिल्मी करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं.
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