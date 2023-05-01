Salman Khan की सलाह पर Kiara Advani ने बदला था नाम, फ्लॉप डेब्यू के बाद बनीं सुपरस्टार

जब कियारा फिल्मों में आने की तैयारी कर रही थीं, तब उनका नाम आलिया आडवाणी था. उस समय आलिया भट्ट बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं. ऐसे में सलमान खान ने उन्हें सलाह दी कि अगर वह इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाना चाहती हैं, तो उन्हें एक अलग नाम अपनाना चाहिए.