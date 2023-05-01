विज्ञापन
विशेष लिंक

केरल रिजल्टः पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की सीट पर कौन आगे-कौन पीछे?

केरल की नेमोम सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार त्रिशूर से बीजेपी की जीत के बाद यह मुकाबला पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Share
  • केरल में 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है. सबकी निहागें रिजल्ट पर हैं. UDF,LDF और NDA कौन जीतेगा?
    Share
    केरल में 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चल रही है. सबकी निहागें रिजल्ट पर हैं. UDF,LDF और NDA कौन जीतेगा?
  • केरल में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF और विपक्षी दल संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा UDF के बीच माना जा रहा है.
    Share
    केरल में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF और विपक्षी दल संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा UDF के बीच माना जा रहा है.
  • बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं. दक्षिणी राज्य में गठबंधन का प्रदर्शन कैसा होगा ये नतीजों के बाद साफ हो जाएगा.
    Share
    बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं. दक्षिणी राज्य में गठबंधन का प्रदर्शन कैसा होगा ये नतीजों के बाद साफ हो जाएगा.
  • सभी की नजरें तिरुवनंतपुरम से सटे नेमोम विधानसभा सीट पर टिकी हैं. इस सीट पर बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है.
    Share
    सभी की नजरें तिरुवनंतपुरम से सटे नेमोम विधानसभा सीट पर टिकी हैं. इस सीट पर बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है.
  • नेमोम सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार त्रिशूर से बीजेपी की जीत के बाद यह मुकाबला पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
    Share
    नेमोम सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार त्रिशूर से बीजेपी की जीत के बाद यह मुकाबला पार्टी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
  • नेमोम सीट पर मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय है. बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की ओर से मौजूदा विधायक और CPI(M) नेता वी. शिवनकुट्टी से है.
    Share
    नेमोम सीट पर मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय है. बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर का मुकाबला सत्तारूढ़ वाम मोर्चे की ओर से मौजूदा विधायक और CPI(M) नेता वी. शिवनकुट्टी से है.
  • कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने यहां से एडवोकेट के.एस. सबरीनाथन को मैदान में उतारा है. ऐसे में यह सीट सिर्फ बीजेपी बनाम वाम नहीं, बल्कि तीनों प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों के बीच सीधी टक्कर का मैदान बन गई है.
    Share
    कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने यहां से एडवोकेट के.एस. सबरीनाथन को मैदान में उतारा है. ऐसे में यह सीट सिर्फ बीजेपी बनाम वाम नहीं, बल्कि तीनों प्रमुख राजनीतिक ध्रुवों के बीच सीधी टक्कर का मैदान बन गई है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com