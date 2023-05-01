केरल रिजल्टः पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की सीट पर कौन आगे-कौन पीछे?

\u0915\u0947\u0930\u0932 \u0915\u0940 \u0928\u0947\u092e\u094b\u092e \u0938\u0940\u091f \u0907\u0938\u0932\u093f\u090f \u092d\u0940 \u0905\u0939\u092e \u0939\u0948 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902\u0915\u093f \u092a\u093f\u091b\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0924\u094d\u0930\u093f\u0936\u0942\u0930 \u0938\u0947 \u092c\u0940\u091c\u0947\u092a\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u0940\u0924 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092f\u0939 \u092e\u0941\u0915\u093e\u092c\u0932\u093e \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u0939\u093e\u091c \u0938\u0947 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948.