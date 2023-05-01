विज्ञापन
'कांतारा: चैप्टर 1' एक्टर ऋषभ शेट्टी की वाइफ की 5 फोटो, जिनकी तारीफ में एक्टर बोले- ‘डबल रोल निभाया'

2 अक्टूबर को रिलीज हुई कांतारा चैप्टर वन एक्टर ऋषभ शेट्टी की वाइफ प्रगति शेट्टी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं.

  • दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसने 700 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्डवाइड पार कर लिया है.
  • बेहद कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया है. जबकि एक सीन में वह खुद भी नजर आईं.
  • ऋषभ शेट्टी ने आईएएनएस से बात करते हुए उनकी खूब तारीफ की, साथ में बताया कि कैसे उन्होंने घर और फिल्म का काम दोनों बखूबी संभाला.
  • ऋषभ शेट्टी ने कहा, "प्रगति को दो मोर्चों पर काम करना पड़ा. वह चैप्टर 1 में एक डिजाइनर हैं और साथ ही घर भी संभालना था, इसलिए उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं. उन्हें घर पर बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई को भी देखना था."
  • उन्होंने आगे बताया, "कई बार मुझे बहुत जोखिम भरे सीन्स शूट करने होते थे, इसलिए उनके लिए भी तनाव बना रहता था. इसलिए इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है. साथ ही, एक डिजाइनर होने के नाते, सेट पर उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी की ड्रेस की बनावट और रंग फिल्म की कहानी से मेल खाए. उन्होंने इसे बखूबी किया."
