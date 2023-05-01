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"बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट

भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम पर पैसों और न्याय को लेकर एक भावुक पोस्ट साझा की है. काजल वाघवानी ने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) जैसे इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है.

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    "बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट
    भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर साझा करते हुए पैसे की अहमियत पर अपनी राय व्यक्त की है.
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    "बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट
    अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "बप्पा, अगला जन्म देना होगा तो सबसे पहले पैसा देना, बाकी चीजें बाद में देना. क्योंकि जहां पैसा है, वहां सब सुनते हैं और अच्छा भी कहते हैं.
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    "बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट
    काजल ने उन लोगों के लिए भी दुआ मांगी जो पैसों की कमी के कारण अदालतों में न्याय के लिए भटक रहे हैं. उन्होंने लिखा कि भगवान उन तमाम लोगों को पैसा दे जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, चाहे वे लड़की वाले हों या लड़के वाले.
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    "बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट
    हाल ही में रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के दौरान काजल द्वारा दिए गए बयानों के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में घमासान मचा हुआ है.
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    "बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट
    काजल राघवानी ने कई सुपरहिट और लोकप्रिय भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, जिनमें मुख्य हैं पटना से पाकिस्तान, मेहंदी लगा के रखना शामिल है.
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