"बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट

काजल ने उन लोगों के लिए भी दुआ मांगी जो पैसों की कमी के कारण अदालतों में न्याय के लिए भटक रहे हैं. उन्होंने लिखा कि भगवान उन तमाम लोगों को पैसा दे जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, चाहे वे लड़की वाले हों या लड़के वाले.