"बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोट
भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने इंस्टाग्राम पर पैसों और न्याय को लेकर एक भावुक पोस्ट साझा की है. काजल वाघवानी ने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) जैसे इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया है.
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"बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोटअभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "बप्पा, अगला जन्म देना होगा तो सबसे पहले पैसा देना, बाकी चीजें बाद में देना. क्योंकि जहां पैसा है, वहां सब सुनते हैं और अच्छा भी कहते हैं.
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"बप्पा, अगले जन्म में सिर्फ पैसा देना..." भोजपुरी बवाल' के बाद काजल राघवानी का इमोशनल नोटकाजल ने उन लोगों के लिए भी दुआ मांगी जो पैसों की कमी के कारण अदालतों में न्याय के लिए भटक रहे हैं. उन्होंने लिखा कि भगवान उन तमाम लोगों को पैसा दे जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, चाहे वे लड़की वाले हों या लड़के वाले.
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