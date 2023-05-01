जूनियर NTR के बारे में वो 5 बातें, जिससे अनजान होंगे तारक के फैंस

जूनियर एनटीआर को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है, जो अपनी पावरहाउस परफॉर्मेंस, जबरदस्त डांस मूव्स और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं. RRR जैसी फिल्मों की वजह से फैंस ने उन्हें एक तेलुगु सुपरस्टार से ग्लोबल आइकॉन बनते देखा है, लेकिन उनके सफर की कई दिलचस्प बातें हैं जो कम ही जानी जाती हैं. क्लासिकल डांस में उनकी जड़ों से लेकर एक सिंगर के तौर पर उनके टैलेंट तक, यहां सात दिलचस्प बातें हैं जो एक्टर का एक अलग पहलू दिखाती हैं.