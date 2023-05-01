जूनियर NTR के बारे में वो 5 बातें, जिससे अनजान होंगे तारक के फैंस
नेशनल लेवल बैडमिंटन खिलाड़ी से नेशनल अवॉर्ड विनर बनने तक, जानिए जूनियर NTR से जुड़ी 7 अनसुनी बातें
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जूनियर एनटीआर को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है, जो अपनी पावरहाउस परफॉर्मेंस, जबरदस्त डांस मूव्स और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं. RRR जैसी फिल्मों की वजह से फैंस ने उन्हें एक तेलुगु सुपरस्टार से ग्लोबल आइकॉन बनते देखा है, लेकिन उनके सफर की कई दिलचस्प बातें हैं जो कम ही जानी जाती हैं. क्लासिकल डांस में उनकी जड़ों से लेकर एक सिंगर के तौर पर उनके टैलेंट तक, यहां सात दिलचस्प बातें हैं जो एक्टर का एक अलग पहलू दिखाती हैं.
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वह सिर्फ 18 साल की उम्र में एक लीडिंग हीरो बन गएNTR ने सिर्फ 18 साल की उम्र में स्टूडेंट नंबर 1 से लीड एक्टर के तौर पर लाइमलाइट में आए. एस. एस. राजामौली के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म न सिर्फ एक बड़ी सफलता बनी, बल्कि इसने इंडियन सिनेमा के सबसे मशहूर एक्टर-डायरेक्टर कोलेबोरेशन में से एक की शुरुआत भी की.
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उनके अपने आज भी उन्हें तारक कहते हैंदुनिया उन्हें NTR के नाम से जानती है, लेकिन उनके सबसे करीबी लोग आज भी उन्हें प्यार से "तारक" कहते हैं. उनका पूरा नाम, नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर, उनके मशहूर दादा के सम्मान में रखा गया था, जिससे यह निकनेम उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया.
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दमदार डायलॉग डिलीवरी उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक हैअपने एक्शन सीक्वेंस और डांस परफॉर्मेंस के अलावा, NTR अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं. तेलुगु पर उनकी पकड़, बेहतरीन बोलने का तरीका और इमोशनल गहराई ने उनके कई डायलॉग को यादगार बना दिया है, जिससे उन्हें दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से बहुत तारीफ मिली है.
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