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जूनियर NTR के बारे में वो 5 बातें, जिससे अनजान होंगे तारक के फैंस

नेशनल लेवल बैडमिंटन खिलाड़ी से नेशनल अवॉर्ड विनर बनने तक, जानिए जूनियर NTR से जुड़ी 7 अनसुनी बातें

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    जूनियर एनटीआर को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक माना जाता है, जो अपनी पावरहाउस परफॉर्मेंस, जबरदस्त डांस मूव्स और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं. RRR जैसी फिल्मों की वजह से फैंस ने उन्हें एक तेलुगु सुपरस्टार से ग्लोबल आइकॉन बनते देखा है, लेकिन उनके सफर की कई दिलचस्प बातें हैं जो कम ही जानी जाती हैं. क्लासिकल डांस में उनकी जड़ों से लेकर एक सिंगर के तौर पर उनके टैलेंट तक, यहां सात दिलचस्प बातें हैं जो एक्टर का एक अलग पहलू दिखाती हैं.
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    उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नेशनल अवॉर्ड जीता
    NTR ने रामायणम (1996) में युवा भगवान राम का रोल किया, जिसने बेस्ट चिल्ड्रन्स फिल्म का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता। उस समय वह सिर्फ एक टीनएजर थे.
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    वह एक नेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर थे
    सिनेमा में फुल-टाइम करियर बनने से पहले, NTR ने कथित तौर पर अपने स्कूल के दिनों में नेशनल लेवल पर बैडमिंटन में हिस्सा लिया था. कई फैंस को पता नहीं है कि स्पोर्ट्स उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा थे.
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    वह सिर्फ 18 साल की उम्र में एक लीडिंग हीरो बन गए
    NTR ने सिर्फ 18 साल की उम्र में स्टूडेंट नंबर 1 से लीड एक्टर के तौर पर लाइमलाइट में आए. एस. एस. राजामौली के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म न सिर्फ एक बड़ी सफलता बनी, बल्कि इसने इंडियन सिनेमा के सबसे मशहूर एक्टर-डायरेक्टर कोलेबोरेशन में से एक की शुरुआत भी की.
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    वह आंध्र प्रदेश के सबसे प्रभावशाली परिवार से हैं
    उनके दादा, एन. टी. रामा राव, एक लेजेंडरी एक्टर और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जबकि उनके पिता, नंदमुरी हरिकृष्णा भी एक एक्टर और पॉलिटिशियन थे.
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    उनके अपने आज भी उन्हें तारक कहते हैं
    दुनिया उन्हें NTR के नाम से जानती है, लेकिन उनके सबसे करीबी लोग आज भी उन्हें प्यार से "तारक" कहते हैं. उनका पूरा नाम, नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर, उनके मशहूर दादा के सम्मान में रखा गया था, जिससे यह निकनेम उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया.
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    दमदार डायलॉग डिलीवरी उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है
    अपने एक्शन सीक्वेंस और डांस परफॉर्मेंस के अलावा, NTR अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं. तेलुगु पर उनकी पकड़, बेहतरीन बोलने का तरीका और इमोशनल गहराई ने उनके कई डायलॉग को यादगार बना दिया है, जिससे उन्हें दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से बहुत तारीफ मिली है.
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    वह सोशल इवेंट्स से दूर रहना पसंद करते हैं
    अपने इतने बड़े स्टारडम के बावजूद, वह इंडस्ट्री में काफी प्राइवेट पर्सनल लाइफ जीने और बहुत कम ही गैर-जरूरी पब्लिक में आने के लिए जाने जाते हैं.
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