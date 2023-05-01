विज्ञापन
विशेष लिंक

बुमराह ने हारिस रऊफ का प्लेन 'लैंड' करा लूट लिया एशिया कप का मेला... देखिए यॉर्कर किंग का स्टाइलिश सेलिब्रेशन

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विकेट चटकाने के बाद शानदार स्टाइल में जश्न बनाया, अब उनका ये सेलिब्रेशन हर जगह छाया हुआ है.

Share
  • एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बीच मैदान में उतरी तो रोमांच अपने चरम पर था.
    Share
    एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बीच मैदान में उतरी तो रोमांच अपने चरम पर था.
  • एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट क्लीन बोल्ड कर शानदार अंदाज में जश्न मनाया.
    Share
    एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट क्लीन बोल्ड कर शानदार अंदाज में जश्न मनाया.
  • जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही हारिस रऊफ को बोल्ड किया वैसे ही उन्होंने प्लेन की लैंडिंग के अंदाज में अपने हाथ को लहराया.
    Share
    जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही हारिस रऊफ को बोल्ड किया वैसे ही उन्होंने प्लेन की लैंडिंग के अंदाज में अपने हाथ को लहराया.
  • यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह का ये स्टाइलिश सेलिब्रेशन देख स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय क्रिकेट फैंस खुशी से झूम उठा
    Share
    यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह का ये स्टाइलिश सेलिब्रेशन देख स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय क्रिकेट फैंस खुशी से झूम उठा
  • बुमराह ने पाकिस्तान की पारी का 9वां विकेट चटकाने के बाद कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर छा चुका है.
    Share
    बुमराह ने पाकिस्तान की पारी का 9वां विकेट चटकाने के बाद कुछ ऐसा सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर छा चुका है.
  • जसप्रीत बुमराह का ये सेलिब्रेशन हारिस रऊफ के उस इशारे का जवाब माना जा रहा है, जिसमें वो प्लेन गिराते का इशारा कर रहे थे.
    Share
    जसप्रीत बुमराह का ये सेलिब्रेशन हारिस रऊफ के उस इशारे का जवाब माना जा रहा है, जिसमें वो प्लेन गिराते का इशारा कर रहे थे.
  • जैसे ही लोगों ने अपने पसंदीदा बॉलर जसप्रीत बुमराह का ये शानदार सेलिब्रेशन देखा, हर कोई कहने लगा कि अपने जस्सी जैसा कोई नहीं
    Share
    जैसे ही लोगों ने अपने पसंदीदा बॉलर जसप्रीत बुमराह का ये शानदार सेलिब्रेशन देखा, हर कोई कहने लगा कि अपने जस्सी जैसा कोई नहीं
  • पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ को जसप्रीत बुमराह ने ऐसा जवाब दिया, जिसे सिर्फ वह नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा.
    Share
    पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ को जसप्रीत बुमराह ने ऐसा जवाब दिया, जिसे सिर्फ वह नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा.
  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह के सेलिब्रेशन को देख सोशल मीडिया पर लिखा, 'फ्लाइट लैंड करा दी बुमराह ने'
    Share
    पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह के सेलिब्रेशन को देख सोशल मीडिया पर लिखा, 'फ्लाइट लैंड करा दी बुमराह ने'
  • अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल करने वाले इरफान पठान ने अपने इस बयान से फिर पाकिस्तानियों के जख्म पर नमक छिड़क दिया.
    Share
    अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रोल करने वाले इरफान पठान ने अपने इस बयान से फिर पाकिस्तानियों के जख्म पर नमक छिड़क दिया.
  • पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ एक चौका लगा चुके थे लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद पर रऊफ का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया.
    Share
    पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ एक चौका लगा चुके थे लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद पर रऊफ का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया.
  • जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद दाहिना हाथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाया.
    Share
    जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद दाहिना हाथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाया.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com