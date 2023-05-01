बुमराह ने हारिस रऊफ का प्लेन 'लैंड' करा लूट लिया एशिया कप का मेला... देखिए यॉर्कर किंग का स्टाइलिश सेलिब्रेशन

\u090f\u0936\u093f\u092f\u093e \u0915\u092a \u0915\u0947 \u092b\u093e\u0907\u0928\u0932 \u092e\u0941\u0915\u093e\u092c\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0924\u0947\u091c \u0917\u0947\u0902\u0926\u092c\u093e\u091c \u091c\u0938\u092a\u094d\u0930\u0940\u0924 \u092c\u0941\u092e\u0930\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0935\u093f\u0915\u0947\u091f \u091a\u091f\u0915\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0936\u094d\u0928 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e, \u0905\u092c \u0909\u0928\u0915\u093e \u092f\u0947 \u0938\u0947\u0932\u093f\u092c\u094d\u0930\u0947\u0936\u0928 \u0939\u0930 \u091c\u0917\u0939 \u091b\u093e\u092f\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0939\u0948.