विज्ञापन
विशेष लिंक

जैकी श्रॉफ से लेकर जया प्रदा तक... पंकज धीर की प्रेयर मीट में पहुंचे बॉलीवुड सितारे

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सितारे 17 अक्टूबर को मुंबई में दिवंगत एक्टर पंकज धीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे.

Share
  • धीर परिवार ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसमें एक्टर के कई को स्टार और दोस्त शामिल होते हुए नजर आए.
    Share
    धीर परिवार ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिसमें एक्टर के कई को स्टार और दोस्त शामिल होते हुए नजर आए.
  • एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी अनीता धीर, बेटा निकेतन धीर, और बहू, कृतिका सेंगर भी प्रेयर मीट में इमोशनल होते हुए दिखे.
    Share
    एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी अनीता धीर, बेटा निकेतन धीर, और बहू, कृतिका सेंगर भी प्रेयर मीट में इमोशनल होते हुए दिखे.
  • फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, अभिनेता शरद सक्सेना, सुरेश ओबेरॉय, ईशा देओल, जायद खान, तन्वी आज़मी, मोहित रैना, आदित्य पंचोली, मुकेश ऋषि, पुनीत इस्सर, अशोक पंडित और मुकेश खन्ना सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे.
    Share
    फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, अभिनेता शरद सक्सेना, सुरेश ओबेरॉय, ईशा देओल, जायद खान, तन्वी आज़मी, मोहित रैना, आदित्य पंचोली, मुकेश ऋषि, पुनीत इस्सर, अशोक पंडित और मुकेश खन्ना सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे.
  • जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, रमेश तौरानी, ​​अभिनेत्री शीबा अपने पति आकाशदीप के साथ, रंजीत, रजत बेदी भी अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए.
    Share
    जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, रमेश तौरानी, ​​अभिनेत्री शीबा अपने पति आकाशदीप के साथ, रंजीत, रजत बेदी भी अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने आए.
  • पंकज धीर बी. आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए जाने जाते थे. एक्टर का 15 अक्टूबर को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया.
    Share
    पंकज धीर बी. आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका के लिए जाने जाते थे. एक्टर का 15 अक्टूबर को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया.
  • कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि अभिनेता कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी सर्जरी हुई थी. उनका इलाज भी चल रहा था. अपनी बीमारी के बावजूद, धीर काम करते रहे.
    Share
    कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि अभिनेता कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी सर्जरी हुई थी. उनका इलाज भी चल रहा था. अपनी बीमारी के बावजूद, धीर काम करते रहे.
  • पंकज धीर का करियर चार दशकों से अधिक समय तक चला, जहां धीर ने फिल्म और टेलीविजन में काम किया.
    Share
    पंकज धीर का करियर चार दशकों से अधिक समय तक चला, जहां धीर ने फिल्म और टेलीविजन में काम किया.
  • टेलीविजन शो महाभारत के अलावा, उन्हें चंद्रकांता, बड़ो बहू, ससुराल सिमर का और अन्य सीरियल्स में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता था.
    Share
    टेलीविजन शो महाभारत के अलावा, उन्हें चंद्रकांता, बड़ो बहू, ससुराल सिमर का और अन्य सीरियल्स में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता था.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com