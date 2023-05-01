एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, यात्रियों में गुस्सा और बेबसी, देखिए इंडिगो संकट की फोटोज
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट की वजह से यात्रियों को बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. देशभर के तमाम एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है. लोग अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में घंटों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर रही है.
जब लोगों को एयरपोर्ट पर न अपनी फ्लाइट मिली और न ही कोई जवाब तो वो थक हारकर एयरपोर्ट पर सोने लगे. इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं बच रहा, क्योंकि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है.
तमाम कोशिशों के बाद भी जब लोगों की फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी तब भी लोग घंटों एयरपोर्ट पर ही बैठे इंतजार करते रहे, ताकि किसी अगली फ्लाइट में उन्हें जाने की अनुमति दे जाए, लेकिन ये उम्मीद भी दम तोड़ रही है.
एक यात्री का प्लेन गुरुवार को शाम साढ़े 7 बजे उड़ान भरने वाली थी. यात्री शाम 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे. उन्हें बताया भी गया था कि उड़ान समय पर है लेकिन पिछले 12 घंटे हो चुके हैं हमें आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है.
एयरपोर्ट का फर्श हो या गैलरी, सीढ़िया हो या फिर सीट हर जगह लोग अपने सामान के साथ थककर लेट गए हैं, घंटों इंतजार के बाद भी उनकी फ्लाइट्स का कुछ अता पता नहीं है. जिस वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ भी बढ़ चुकी है.