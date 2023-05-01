विज्ञापन
एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी, यात्रियों में गुस्सा और बेबसी, देखिए इंडिगो संकट की फोटोज

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट की वजह से यात्रियों को बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. देशभर के तमाम एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है. लोग अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में घंटों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर रही है.

  • देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट की वजह से यात्री अपनी जरूरी यात्राएं नहीं पा रहे हैं. बीते चार दिनों के आंकड़ों के लिहाज से इंडिगो की 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है.
  • देशभर के तमाम एयरपोर्ट पर लोग अपनी फ्लाइट्स की इंतजार में है लेकिन उनकी फ्लाइट्स उड़ान ही नहीं भर रही है. जिस वजह से देश के तमाम एयरपोर्ट पर बिल्कुल अफरा-तफरी मची है.
  • एयरपोर्ट पर मौजूद इंडिगो के काउंटर पर फ्लाइट पैसेंजर्स जमकर हंगामा कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है. लोग मजबूरन एयरपोर्ट पर ही घंटों से खड़े हैं.
  • जब लोगों को एयरपोर्ट पर न अपनी फ्लाइट मिली और न ही कोई जवाब तो वो थक हारकर एयरपोर्ट पर सोने लगे. इसके सिवाय उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं बच रहा, क्योंकि उनकी फ्लाइट कब उड़ेगी इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है.
  • दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता लगभग देश के तमाम एयरपोर्ट पर एक ही जैसा हाल है, जहां लोग जमकर हंगामा कर रहे हैं. लेकिन उनकी फ्लाइट्स कब उड़ान भरेगी. इस बारे में इंडिगो तक नहीं बता पा रही है.
  • इंडिगो कंपनी के इस संकट से यात्रियों के कई जरूरी काम छूट गए है. किसी की शादी छूट गई तो किसी की अहम मीटिंग छूट गई, कई छात्रों की परीक्षा छूट गई.
  • तमाम कोशिशों के बाद भी जब लोगों की फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी तब भी लोग घंटों एयरपोर्ट पर ही बैठे इंतजार करते रहे, ताकि किसी अगली फ्लाइट में उन्हें जाने की अनुमति दे जाए, लेकिन ये उम्मीद भी दम तोड़ रही है.
  • एयरपोर्ट पर माहौल इतना बुरा हो चुका है कि लोग जमीन पर ही सो जा रहे हैं. हर तरफ मुश्किल हालात हैं. यात्री इसे इंडिगो की तरफ से दी गई मानसिक प्रताड़ना बता रहे हैं.
  • एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों का हार बुरा है. नाराज पैसेंजर पिछले कई घंटों से दिल्ली एयरपोर्ट पर अपने बैग पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. न उनको खाना मिल रहा है और न पानी दिया जा रहा है.
  • देशभर के जो चमचमाते एयरपोर्ट जो हमेशा चहल-पहल से भरे होते हैं अब भीड़ से भरे हुए है जो इधर से उधर परेशान घूम रही है. लेकिन लाख जत्न के बाद भी उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है.
  • एक यात्री का प्लेन गुरुवार को शाम साढ़े 7 बजे उड़ान भरने वाली थी. यात्री शाम 6 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे. उन्हें बताया भी गया था कि उड़ान समय पर है लेकिन पिछले 12 घंटे हो चुके हैं हमें आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है.
  • एक अन्य यात्री ने कहा कि वो एयरपोर्ट पर कल दोपहर से ही इंतजार कर रहे हैं. इंडिगो लगातार फ्लाइट में डिले कर रहा है. इंडिगो की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है.
  • एयरपोर्ट का फर्श हो या गैलरी, सीढ़िया हो या फिर सीट हर जगह लोग अपने सामान के साथ थककर लेट गए हैं, घंटों इंतजार के बाद भी उनकी फ्लाइट्स का कुछ अता पता नहीं है. जिस वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ भी बढ़ चुकी है.
  • एक अन्य यात्री ने बताया कि ये काफी तनावपूर्ण क्षण है. पिछले 14 घंटे से हम एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. यहां न तो कुछ खाने का कूपन है न कुछ और. मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है.
  • लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन इंडिगो के कर्मचारी कुछ बता नहीं रहे हैं. इंडिगो कर्मचारियों को ऐसी आपात स्थिति के लिए ट्रेंड ही नहीं किया गया है.
  • अपनी फ्लाइट्स की इंतजार में लोग बार-बार फ्लाइट का अपडेट देख रहे हैं, कस्टमर केयर से बात कर है लेकिन बदले में उन्हें बस दिलासा ही मिल रहा है.
  • एयरपोर्ट के अंदर तो छोड़िए अब बाहर भी लोग परेशान दिख रहे हैं कोई अपनों के इंतजार में खड़ा है तो कोई किसी के लिए सामान लेकर खड़ा है.
  • देशभर में चार दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है. देश के हर बड़े और छोटे शहरों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर हुआ है, जिससे यात्रियों का बुरा हाल है.
  • गहरे परिचालन संकट से गुजर रही इंडिगो ने डीजीसीए को सूचित किया कि वह आठ दिसंबर से उड़ानों की संख्या कम करेगी और 10 फरवरी, 2026 तक पूरी तरह से स्थिर संचालन बहाल हो जाएगा.
  • देश के एयरपोर्ट पर यात्रियों की ही नहीं बल्कि सूटकेस और बैग का भी ढेर लग चुका है, जिधर नजर जा रही है, उधर लोगों के सूटकेस और भारी भरकम बैग्स ही दिखाई दे रहे हैं.
  • दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इंडिगो के बैगेज काउंटर के पास सूटकेस का पहाड़ लगा हुआ है. लाल, हरे, काले, भूरे सूटकेस.
