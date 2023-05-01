विज्ञापन
WAR Update

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद पहुंची टीम इंडिया

भारत और न्यूजीलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 8 मार्च को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाना और इसके लिए भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है.

  • न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद पहुंची टीम इंडिया (फोटो क्रेडिट: X@BCCI)
