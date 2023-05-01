न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद पहुंची टीम इंडिया

\u092d\u093e\u0930\u0924 \u0914\u0930 \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u0940\u0932\u0948\u0902\u0921 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0928\u0930\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0940 \u0938\u094d\u091f\u0947\u0921\u093f\u092f\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0935\u093f\u0935\u093e\u0930 8 \u092e\u093e\u0930\u094d\u091a \u0915\u094b \u0906\u0908\u0938\u0940\u0938\u0940 \u091f\u094020 \u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921 \u0915\u092a 2026 \u0915\u093e \u092b\u093e\u0907\u0928\u0932 \u0916\u0947\u0932\u093e \u091c\u093e\u0928\u093e \u0914\u0930 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u091f\u0940\u092e \u0905\u0939\u092e\u0926\u093e\u092c\u093e\u0926 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0939\u0948.