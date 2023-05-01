विज्ञापन
सुबह जल्दी कैसे उठे?

सुबह जल्दी उठना आसान नहीं खासकर सर्दियों में, लेकिन यहां कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपके हर सीजन का आएंगे.

  • 1. टाइम पर सोएं - जल्दी उठने के लिए सबसे जरूरी है रोज़ाना रात को एक तय समय पर सोना.
  • 2. स्क्रीन टाइम- नियम बनाएं कि बेड पर मोबाइल नहीं चलाना है, इससे आपको नींद टाइम पर आएगी.
  • 3. लो लाइट - बेडरूम की लाइट हमेशा लो रहें, जीरो वॉट का यलो बल्ल जलाएं. इससे भी नींद जल्दी आती है.
  • 4. नो डिनर - शाम को 7 बजे तक अपना डिनर निपटा लें, उसके बाद कुछ न खाएं. इससे नींद में सुधार होता है.
  • 5. अलार्म - सुबह तय समय से 10 मिनट पहले का अलार्म लगाएं. वो 10 मिनट बैठ जाएं.
  • 6. हाथ जोड़ें - सुबह उठते ही दौड़े नहीं, बल्कि सबसे पहले आंख खुलते ही बेड पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें.
  • 7. लक्ष्य तय करें - हिम्मत न छोड़ें, अगर सुबह उठने का लक्ष्य तय किया है तो उठें. ये मोटिवेशन रोज़ाना रखें.
