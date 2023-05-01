सुबह जल्दी कैसे उठे?

\u0938\u0941\u092c\u0939 \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0909\u0920\u0928\u093e \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u093e\u0938\u0915\u0930 \u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092f\u0939\u093e\u0902 \u0915\u0941\u091b \u091f\u093f\u092a\u094d\u0938 \u092c\u0924\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u094b \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0939\u0930 \u0938\u0940\u091c\u0928 \u0915\u093e \u0906\u090f\u0902\u0917\u0947.