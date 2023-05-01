\u0926\u093f\u0935\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0930 \u0932\u094b\u0917 \u0924\u094d\u200d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930 \u0915\u093e \u092a\u0942\u0930\u093e \u092e\u091c\u093e \u0932\u0947\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u092e\u0938\u094d\u200d\u0924\u0940 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u0939\u094c\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947\u0939\u0924 \u0915\u093e \u0927\u094d\u200d\u092f\u093e\u0928 \u0930\u0916\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092c\u0947\u0939\u0926 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948.