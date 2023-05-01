विज्ञापन
दिवाली में रहेंगे सेहतंमद, रखें इन बातों का ध्‍यान

दिवाली पर लोग त्‍योहार का पूरा मजा लेते हैं लेकिन मस्‍ती के माहौल में सेहत का ध्‍यान रखना भी बेहद जरूरी है.

  • दिवाली पर सेहत का खास ख्‍याल रखने की जरूरत होती है. अधिक मात्रा में मिठाइयां और पकवान खाने से सेहत का बैलेंस खराब हो सकता है.
  • जानें ऐसे टिप्‍स, जिनकी मदद से दिवाली जैसे बड़े पर्व पर सेहत का ख्‍याल रख सकते हैं.
  • दिवाली पर मिठाई हमेशा कंट्रोल में खाएं. बहुत अधिक मीठा खाने से शरीर में ब्‍लड शुगर लेवल गड़बड़ हो सकता है.
  • मिठाई खाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं तो शुगर फ्री स्वीट्स खाएं.
  • दिवाली पर लेटे ना रहें बल्कि फिजिकल एक्‍ट‍िविटीज करें जिससे कैलोरीज बर्न होंगी, मेटाबॉलिज्म तेज होगा.
  • केवल पकवान व मीठा ना खाते रहें बल्कि भोजन में सलाद भी शामिल करें जिससे पेट दुरुस्‍त रहे.
  • दिनभर में 3-4 लीटर पानी पींए जिससे बॉडी से टॉक्सिंस बाहर निकल जाएं.
  • गुनगुना पानी पी सकते हैं. इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और मेटाबॉलिज्म भी बूस्‍ट होता है.
