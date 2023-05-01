हिंदी फिल्म का वो प्रिंसिपल जिसकी दोनों बेटियों का फेवरेट था रैंचो, सख्त मिजाज में दी जिंदगी की अहम सीख

रानी मुखर्जी - हिचकी

'हिचकी' में रानी मुखर्जी ने नैना माथुर के किरदार में अपनी सबसे बड़ी चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दी. टॉरेट सिंड्रोम जैसी स्थिति के बावजूद वे न सिर्फ अपने टीचर बनने के सपने पूरा करती हैं, बल्कि एक आदर्श टीचर भी बनती हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि अपने छात्रों पर अटूट विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ वे ये साबित करती हैं कि सच्ची शिक्षा, समान अवसर और हौसले का नाम है.