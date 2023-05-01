\u0932\u094b\u0917 \u0928\u090f \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0947 \u0938\u094d\u200d\u0935\u093e\u0917\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940\u091c \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u092d\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0924\u094b \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0917\u094d\u200d\u0932\u0948\u092e\u0905\u092a \u0932\u0941\u0915\u094d\u200d\u0938 \u0915\u0947 \u091f\u093f\u092a\u094d\u200d\u0938.