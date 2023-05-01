विज्ञापन
New Year Party में ग्‍लैमअप लुक के लिए ये करें

लोग नए साल के स्‍वागत में पार्टीज करते हैं. अगर आप भी पार्टी में जा रही हैं तो जानें ग्‍लैमअप लुक्‍स के टिप्‍स.

  • न्‍यू ईयर पार्टी में कुछ अलग हटकर दिखना है तो फैशन सेंस कमाल का होना चाहिए.Pic Credit- Pexels
  • आपका टोटली डिफरेंट लुक ही आपको सबकी नजरों में ला सकता है. Pic Credit- Pexels
  • बेस्ट लुक के लिए फिट ड्रेस पहनें. इसके साथ चश्‍मा भी कैरी कर सकती हैं. Pic Credit- Pexels
  • मेकअप और हेयर आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग रखें. वैसे सर्दियों में डार्क कलर्स भी मेकअप में चुन सकती हैं. Pic Credit- Pexels
  • ड्रेस से मैच करती हाई हील्स आपको परफेक्ट लुक देगी. Pic Credit- Pexels
  • ग्लैमरस लुक के लिए हेयरस्‍टाइल पर ध्‍यान देना जरूरी है. बालों को सेट करने से लुक में चार-चांद लग जाते हैं. Pic Credit- Pexels
  • ग्लिटरी मेकअप नाइट पार्टीज में काफी खूबसूरत लुक देता है. इसे ट्राई कर सकती हैं. Pic Credit- Pexels
