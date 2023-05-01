घुटनों का दर्द घर पर ही कैसे दूर करें?

\u0918\u0941\u091f\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0930\u094b\u091c\u092e\u0930\u094d\u0930\u093e \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u094b \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932 \u092c\u0928\u093e \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0915\u0941\u091b \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0909\u092a\u093e\u092f \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0915\u094b \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0939\u0926 \u0924\u0915 \u0915\u092e \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902.