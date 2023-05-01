विज्ञापन
लहसुन के पानी से कुल्ला करने के फायदे

आजकल सोशल मीडिया पर लहसुन के पानी का कुल्ला काफी वायरल हो रहा है. चलिए बताते हैं कि आखिर इससे फायदे क्या मिलने वाले हैं.

  • 1. गले की खराश - लहसुन का एंटी-बैक्टीरियल पानी गले में मौजूद इंफेक्शन को शांत कर आपको आराम पहुंचाता है.
  • 2. खांसी-बलगम में राहत - लहसुन का पानी बलगम को ढीला करता है और खांसी को ठीक करने में मदद करता है.
  • 3. मुंह की बदबू - लहसुन के पानी में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण मुंह में जमा बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे बदबू में तुरंत सुधार आता है.
  • 4. टॉन्सिल में आराम - गुनगुना लहसुन वाला पानी टॉन्सिल की सूजन को कम कर दर्द को जल्दी शांत करने में मदद करता है.
  • 5. इम्यूनिटी बेहतर - लहसुन की गर्म तासीर शरीर को अंदर से गर्म करती है और इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इससे सर्दी-जुकाम बार-बार नहीं होते.
  • 6. हड्डियों का दर्द - लहसुन का पानी सर्दियों में जोड़ों के दर्द में भी आराम देता है.
  • नोट - लहसुन का पानी बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 2-4 कलियां ही डालें, इसे 5 मिनट उबालें और फिर इस पानी को गुनगुना इस्तेमाल करें.
