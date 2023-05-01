लहसुन के पानी से कुल्ला करने के फायदे

\u0906\u091c\u0915\u0932 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0915\u0941\u0932\u094d\u0932\u093e \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948. \u091a\u0932\u093f\u090f \u092c\u0924\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f \u0906\u0916\u093f\u0930 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092b\u093e\u092f\u0926\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0939\u0948\u0902.