गणपति बप्पा को ढोल-नगाड़ों के साथ यूं दी जा रही विदाई, देखें तस्वीरें
गणपति बप्पा आज विदा हो रहे हैं. ढोल-ताशों के साथ लोग गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं. मुंबई में दस दिवसीय गणपति उत्सव के अंतिम दिन यानि शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के वास्ते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी और लोग ढोल-ताशों की थाप पर भक्ति भाव से थिरकते नजर आए.
मध्य मुंबई में गणपति मंडलों के लिए प्रसिद्ध लालबाग में तेजुकाया, गणेश गली और कई अन्य मंडलों की मूर्तियों के विसर्जन की यात्रा शुरू हुई. 'गणपति बप्पा मोरया, पुधच्या वर्षी लवकर या' के जयकारों के बीच भव्य मूर्तियां पंडालों से ले जाई गईं.
