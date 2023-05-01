मध्य मुंबई में गणपति मंडलों के लिए प्रसिद्ध लालबाग में तेजुकाया, गणेश गली और कई अन्य मंडलों की मूर्तियों के विसर्जन की यात्रा शुरू हुई. 'गणपति बप्पा मोरया, पुधच्या वर्षी लवकर या' के जयकारों के बीच भव्य मूर्तियां पंडालों से ले जाई गईं.