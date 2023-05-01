विज्ञापन
विशेष लिंक

गणपति बप्पा को ढोल-नगाड़ों के साथ यूं दी जा रही विदाई, देखें तस्‍वीरें

गणपति बप्पा आज विदा हो रहे हैं. ढोल-ताशों के साथ लोग गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं. मुंबई में दस दिवसीय गणपति उत्सव के अंतिम दिन यानि शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के वास्ते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी और लोग ढोल-ताशों की थाप पर भक्ति भाव से थिरकते नजर आए.

Share
  • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सुबह 'ढोल ताशे' की ध्वनि के बीच शुरू हुई कस्बा गणपति यात्रा में भाग लिया.
    Share
    महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सुबह 'ढोल ताशे' की ध्वनि के बीच शुरू हुई कस्बा गणपति यात्रा में भाग लिया.
  • देशभर में गणपति बप्‍पा को विदाई देते समय लोगों की आंखें नम हो गई. लेकिन 'अगले बरस तुम जल्‍दी आना', कह कर बप्‍पा को विदाई दी.
    Share
    देशभर में गणपति बप्‍पा को विदाई देते समय लोगों की आंखें नम हो गई. लेकिन 'अगले बरस तुम जल्‍दी आना', कह कर बप्‍पा को विदाई दी.
  • पुणे पुलिस ने मंडलों से आग्रह किया था कि वे अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया समय पर समाप्त हो और यह अगले दिन तक जारी न रहें.
    Share
    पुणे पुलिस ने मंडलों से आग्रह किया था कि वे अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया समय पर समाप्त हो और यह अगले दिन तक जारी न रहें.
  • मुंबई के कुछ हिस्सों में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, इस बीच विसर्जन के लिए लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर अपने घरों और पंडालों से निकले और देखते ही देखते सड़कें खचाखच भर गईं.
    Share
    मुंबई के कुछ हिस्सों में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, इस बीच विसर्जन के लिए लोग भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर अपने घरों और पंडालों से निकले और देखते ही देखते सड़कें खचाखच भर गईं.
  • मध्य मुंबई में गणपति मंडलों के लिए प्रसिद्ध लालबाग में तेजुकाया, गणेश गली और कई अन्य मंडलों की मूर्तियों के विसर्जन की यात्रा शुरू हुई. 'गणपति बप्पा मोरया, पुधच्या वर्षी लवकर या' के जयकारों के बीच भव्य मूर्तियां पंडालों से ले जाई गईं.
    Share
    मध्य मुंबई में गणपति मंडलों के लिए प्रसिद्ध लालबाग में तेजुकाया, गणेश गली और कई अन्य मंडलों की मूर्तियों के विसर्जन की यात्रा शुरू हुई. 'गणपति बप्पा मोरया, पुधच्या वर्षी लवकर या' के जयकारों के बीच भव्य मूर्तियां पंडालों से ले जाई गईं.
  • मुंबई में आज हजारों लोग लालबाग की सड़कों और अन्य प्रमुख यात्रा मार्गों पर अपने देवता को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए.
    Share
    मुंबई में आज हजारों लोग लालबाग की सड़कों और अन्य प्रमुख यात्रा मार्गों पर अपने देवता को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए.
  • लालबाग स्थित श्रॉफ बिल्डिंग में भीड़ उमड़ पड़ी, जहां गणपति की मूर्तियों पर पारंपरिक रूप से पुष्प वर्षा की जाती है.
    Share
    लालबाग स्थित श्रॉफ बिल्डिंग में भीड़ उमड़ पड़ी, जहां गणपति की मूर्तियों पर पारंपरिक रूप से पुष्प वर्षा की जाती है.
  • मुंबई में कई लोग पहले से ही सड़कों के दोनों ओर कतार में खड़े होकर मूर्तियों की एक झलक पाने और उनके दर्शन पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते दिखे.
    Share
    मुंबई में कई लोग पहले से ही सड़कों के दोनों ओर कतार में खड़े होकर मूर्तियों की एक झलक पाने और उनके दर्शन पाने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते दिखे.
  • मुंबई में दस दिवसीय गणपति उत्सव के अंतिम दिन यानि शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के वास्ते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी और लोग ढोल-ताशों की थाप पर भक्ति भाव से थिरकते नजर आए.
    Share
    मुंबई में दस दिवसीय गणपति उत्सव के अंतिम दिन यानि शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के वास्ते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी और लोग ढोल-ताशों की थाप पर भक्ति भाव से थिरकते नजर आए.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com