14 साल की उम्र में देखी 'देवदास' और बदल गई जिंदगी, स्वीडन की एली अवराम कैसे बनीं बॉलीवुड की हीरोइन

एली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह करीब 14 साल की थीं,तब उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' देखी थी, लगभग चार घंटे लंबी इस फिल्म ने उन्हें काफी इंप्रेस किया कि वह फिल्म में ऐसे खो गई की स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाईं.