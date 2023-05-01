दूरदर्शन की रामायण और 4000 करोड़ की रामायणम् के किरदारों में दिखेगा अंतर, 8 फोटो में देखें

ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण रूप में लंका की राज गद्दी संभालने से होती हुई दिखी, जिसमें केजीएफ एक्टर के अलग अवतार ने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन फैंस को रामानंद सागर की रामायण में रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी की याद आ गई, जिनके लुक से ज्यादा आवाज ने 90 के दशक को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया.

ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण रूप में लंका की राज गद्दी संभालने से होती हुई दिखी, जिसमें केजीएफ एक्टर के अलग अवतार ने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन फैंस को रामानंद सागर की रामायण में रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी की याद आ गई, जिनके लुक से ज्यादा आवाज ने 90 के दशक को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया.