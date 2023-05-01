दूरदर्शन की रामायण और 4000 करोड़ की रामायणम् के किरदारों में दिखेगा अंतर, 8 फोटो में देखें
नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित पौराणिक गाथा 'रामायणम्: पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज हो गया है.
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तमिल और मलयालम सहित पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज किया गया, जिसमें 4 मिनट 9 सेकंड के ट्रेलर को देखकर 90 के दशक की दूरदर्शन की रामायण से तुलना होने लगी.तमिल और मलयालम सहित पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज किया गया, जिसमें 4 मिनट 9 सेकंड के ट्रेलर को देखकर 90 के दशक की दूरदर्शन की रामायण से तुलना होने लगी.
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ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण रूप में लंका की राज गद्दी संभालने से होती हुई दिखी, जिसमें केजीएफ एक्टर के अलग अवतार ने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन फैंस को रामानंद सागर की रामायण में रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी की याद आ गई, जिनके लुक से ज्यादा आवाज ने 90 के दशक को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया.ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण रूप में लंका की राज गद्दी संभालने से होती हुई दिखी, जिसमें केजीएफ एक्टर के अलग अवतार ने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन फैंस को रामानंद सागर की रामायण में रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी की याद आ गई, जिनके लुक से ज्यादा आवाज ने 90 के दशक को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया.
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बात अरुण गोविल की हो रही है तो हम उनके 4000 करोड़ी रामायण में राजा दशरथ की किरदार की बात करते हैं, जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली है.बात अरुण गोविल की हो रही है तो हम उनके 4000 करोड़ी रामायण में राजा दशरथ की किरदार की बात करते हैं, जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली है.
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माता कैकयी राम के वनवास की झलक भी ट्रेलर में दिखाई गई है, जिसमें लारा दत्त अपने किरदार को लेकर चर्चा में दिख रही हैं. हालांकि 90 के दशक की रामायण में यह किरदार एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया.माता कैकयी राम के वनवास की झलक भी ट्रेलर में दिखाई गई है, जिसमें लारा दत्त अपने किरदार को लेकर चर्चा में दिख रही हैं. हालांकि 90 के दशक की रामायण में यह किरदार एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया.
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