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दूरदर्शन की रामायण और 4000 करोड़ की रामायणम् के किरदारों में दिखेगा अंतर, 8 फोटो में देखें

नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित पौराणिक गाथा 'रामायणम्: पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज हो गया है.

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    तमिल और मलयालम सहित पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज किया गया, जिसमें 4 मिनट 9 सेकंड के ट्रेलर को देखकर 90 के दशक की दूरदर्शन की रामायण से तुलना होने लगी.
    तमिल और मलयालम सहित पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज किया गया, जिसमें 4 मिनट 9 सेकंड के ट्रेलर को देखकर 90 के दशक की दूरदर्शन की रामायण से तुलना होने लगी.
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    ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण रूप में लंका की राज गद्दी संभालने से होती हुई दिखी, जिसमें केजीएफ एक्टर के अलग अवतार ने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन फैंस को रामानंद सागर की रामायण में रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी की याद आ गई, जिनके लुक से ज्यादा आवाज ने 90 के दशक को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया.
    ट्रेलर की शुरुआत यश के रावण रूप में लंका की राज गद्दी संभालने से होती हुई दिखी, जिसमें केजीएफ एक्टर के अलग अवतार ने फैंस का ध्यान खींचा. लेकिन फैंस को रामानंद सागर की रामायण में रावण के रोल में अरविंद त्रिवेदी की याद आ गई, जिनके लुक से ज्यादा आवाज ने 90 के दशक को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया.
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    ट्रेलर में रामायण के प्रभु राम के वनवास से पहले और बाद की घटनाओं को दिखाया गया, जिसमें रणबीर कपूर श्रीराम के रोल में नजर आए. हालांकि फैंस के दिलों में आज भी दूरदर्शन की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल बसे हुए हैं.
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    बात अरुण गोविल की हो रही है तो हम उनके 4000 करोड़ी रामायण में राजा दशरथ की किरदार की बात करते हैं, जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली है.
    बात अरुण गोविल की हो रही है तो हम उनके 4000 करोड़ी रामायण में राजा दशरथ की किरदार की बात करते हैं, जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली है.
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    माता कैकयी राम के वनवास की झलक भी ट्रेलर में दिखाई गई है, जिसमें लारा दत्त अपने किरदार को लेकर चर्चा में दिख रही हैं. हालांकि 90 के दशक की रामायण में यह किरदार एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया.
    माता कैकयी राम के वनवास की झलक भी ट्रेलर में दिखाई गई है, जिसमें लारा दत्त अपने किरदार को लेकर चर्चा में दिख रही हैं. हालांकि 90 के दशक की रामायण में यह किरदार एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया.
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    साई पल्लवी माता सीता के रूप में जच रही हैं. हालांकि फैंस दीपिका चिखलिया को माता सीता के रुप में याद कर रहे हैं और उनकी तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं.
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    टीवी एक्टर रवि दुबे भी रामायणम् में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसकी झलक ट्रेलर में देखने को मिली. वह लक्ष्मण के किरदार में हैं. जबकि सुनील लहरी को आजतक फैंस रामायण के लक्ष्मण के रोल में नहीं भूले हैं.
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    इसके अलावा रामायणम् के ट्रेलर में जिस किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह रकुल प्रीत सिंह के शूर्पणखा के रोल की है, जिसे रेणु धरीवाल ने 90 के दशक में रामानंद सागर की रामायण में निभाया था.
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    मंथरा के रोल में शीबा चड्ढा की भी खूब चर्चा हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिग्गज एक्ट्रेस ललिता पंवार ने 90 के दशक में इस किरदार को जीवंत कर दिया था और दूरदर्शन की मंथरा के रोल में पॉपुलर हो गई थीं.
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