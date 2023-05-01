विज्ञापन
दीपावली के लिए यूनिक रंगोली डिजाइंस

दीपावली पर रंगोली बनाई जाती है. अगर आप भी कुछ यूनिक रंगोली डिजाइन ढूंढ रहे हैं, तो यहां से लीजिए आइडिया.

  • दीपावली पर घर के आंगन, मुख्‍य द्वार, मंदिर के बाहर रंगोली बनाई जाती है. अगर आप भी कुछ यूनिक रंगोली डिजाइन ढूंढ रहे हैं, तो यहां से आइडिया ले सकते हैं.
  • रंगोली का यह डिजाइन देखने में सुंदर तो है ही, साथ ही इसे बनाना भी बेहद आसान है. इसमें अपने मनपसंद रंगों का यूज कर सकते हैं.
  • फूलों से बनने वाला ये डिजाइन जल्‍दी बन जाता है. छोटे स्पेस के लिए यह रंगोली परफेक्ट साइज की है.
  • इस रंगोली को बनाने के लिए आपको गेंदा और गुलाब के फूलों की जरूरत होगी. बीच-बीच में दीए सजा सकते हैं.
  • फूलों से छोटा फूल बनाएं. फिर उसके बीच में दीपक जलाएं.
  • दीपावली पर इस रंगोली को भी बना सकते हैं. अलग-अलग रंगों वाली इस रंगोली का डिजाइन बहुत सुंदर है.
  • इस रंगोली को बेहद बारीकी से बनाया गया है. इसे बनाने के लिए यूनिक रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है.
  • रंगों के परफेक्‍ट कॉम्‍बीनेशन से तैयार ये रंगोली बनाने के लिए पहले इसका डिजाइन चॉक से तैयार करें, फिर इसमें रंग भरें.
