विज्ञापन
विशेष लिंक

मिठाई-मेवे नहीं, दिवाली पर दें ये 7 तरह के गिफ्ट

दिवाली पर लोग कुछ अलग और हटकर गिफ्ट्स देना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता‍ कि ड्राई फ्रूट और मिठाई के अलावा क्‍या दें. यहां से लें 7 यूनिक गिफ्ट आइडियाज.

Share
  • दिवाली के मौके पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं. आमतौर पर लोग उपहार में ड्राई फ्रूट या मिठाई देते हैं. लेकिन अगर आप इस बार कुछ यूनिक गिफ्ट देना चाहते हैं तो जानें क्‍या दे सकते हैं.
    Share
    दिवाली के मौके पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं. आमतौर पर लोग उपहार में ड्राई फ्रूट या मिठाई देते हैं. लेकिन अगर आप इस बार कुछ यूनिक गिफ्ट देना चाहते हैं तो जानें क्‍या दे सकते हैं.
  • लोगों को डेकोरेटिव पीस बहुत पसंद आते हैं और वे बड़े चाव से इसे दिवाली पर सजाते भी हैं. ये तोहफे में दे सकते हैं. छोटे-बड़े साइज और हर तरह के बजट में ये तोहफे बाजार में उपलब्‍ध होते हैं.
    Share
    लोगों को डेकोरेटिव पीस बहुत पसंद आते हैं और वे बड़े चाव से इसे दिवाली पर सजाते भी हैं. ये तोहफे में दे सकते हैं. छोटे-बड़े साइज और हर तरह के बजट में ये तोहफे बाजार में उपलब्‍ध होते हैं.
  • ग्‍लास, चीनी-मिट्टी या प्‍लास्टिक से बने अलग-अलग शेप और साइज में गमले आते हैं. इन्‍हें उपहार में दे सकते हैं.
    Share
    ग्‍लास, चीनी-मिट्टी या प्‍लास्टिक से बने अलग-अलग शेप और साइज में गमले आते हैं. इन्‍हें उपहार में दे सकते हैं.
  • बुक सेट तोहफे में दे सकते हैं. खास तौर पर जिस घर में बच्‍चे हों, वहां हैरी पॉटर या इस तरह की सीरीज बुक्‍स दे सकते हैं.
    Share
    बुक सेट तोहफे में दे सकते हैं. खास तौर पर जिस घर में बच्‍चे हों, वहां हैरी पॉटर या इस तरह की सीरीज बुक्‍स दे सकते हैं.
  • टेबल लैंप बहुत सुंदर लगते हैं. ये दिवाली गिफ्ट के लिए परफेक्‍ट च्‍वाइस होते हैं.
    Share
    टेबल लैंप बहुत सुंदर लगते हैं. ये दिवाली गिफ्ट के लिए परफेक्‍ट च्‍वाइस होते हैं.
  • परफ्यूम सेट या होम फ्रेग्‍रेंस सेट तोहफे के तौर पर बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है.
    Share
    परफ्यूम सेट या होम फ्रेग्‍रेंस सेट तोहफे के तौर पर बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है.
  • डिनर सेट या कॉफी मग सेट, कीटल सेट को भी तोहफे में दिया जा सकता है. क्रॉकरी सेट्स लोगों के यूज में आ जाते हैं.
    Share
    डिनर सेट या कॉफी मग सेट, कीटल सेट को भी तोहफे में दिया जा सकता है. क्रॉकरी सेट्स लोगों के यूज में आ जाते हैं.
  • कई तरह के कॉम्‍बो बेडशीट सेट बाजार में उपलब्‍ध हें. ये तोहफा काफी एलीगेंट लगता है और सभी को दिया जा सकता है.
    Share
    कई तरह के कॉम्‍बो बेडशीट सेट बाजार में उपलब्‍ध हें. ये तोहफा काफी एलीगेंट लगता है और सभी को दिया जा सकता है.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com