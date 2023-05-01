मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जा
प्यार का पंचनामा में 'लिक्विड' से लेकर मिर्ज़ापुर में 'मुन्ना भैया' तक, दिव्येंदु शर्मा ने हर जॉनर में अपनी वर्सेटाइल टैलेंट साबित किया है - चाहे वह कॉमेडी हो, ड्रामा हो या क्राइम थ्रिलर.
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मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जामडगांव एक्सप्रेस के साथ, दिव्येंदु ने कुछ सीरियस रोल के बाद कॉमेडी में शानदार वापसी की. ग्रुप कॉमेडी की हाई एनर्जी और अपने को-स्टार्स के साथ अपने तालमेल से, उन्होंने साबित कर दिया कि वह ह्यूमर से लेकर इमोशनल सीन तक, हर चीज में एक जैसे सहज हैं.
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मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जामिर्जापुर सीज़न 1 और 2 में मुन्ना भैया का किरदार दिव्येंदु की एक्टिंग का सबसे बड़ा सबूत है, उन्होंने अपनी आवाज, एक्सप्रेशन और इनसिक्योरिटी दिखाने के जरिए रोल में कई लेयर्स भर दीं. डर, घमंड और अस्थिरता के बीच बैलेंस बनाकर, उन्होंने दोनों सीजन में किरदार को जिंदादिल और यादगार बना दिया.
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मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जाद रेलवे मैन में दिव्येंदु की शांत और सधी हुई परफॉर्मेंस ने कहानी में गहराई ला दी. कम एक्सप्रेशन और सेंसिटिविटी के साथ, उन्होंने इस हिस्टोरिकल कैरेक्टर को अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में से एक बना दिया.
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मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जातेलुगु सिनेमा में पेड्डी से डेब्यू करते हुए दिव्येंदु ने अपनी संयमित बॉडी लैंग्वेज और नई भाषा और इंडस्ट्री में भी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से असर डाला. इस एक्शन ड्रामा में परफॉर्मेंस के जरिए साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग भाषा और इलाके की सीमाओं से परे है.
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मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जादिव्येंदु शर्मा ने अपनी पहली ही फिल्म, प्यार का पंचनामा में 'लिक्विड' (निशांत अग्रवाल) के किरदार के जरिए अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग दिखाई. उनकी सधी हुई एक्टिंग और पंचलाइन से पहले सही समय पर आए पॉज़ ने ह्यूमर को और बढ़ा दिया, जिससे यह रोल उनके लिए एक जबरदस्त डेब्यू बन गया.
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मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जाफिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में, जो एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बात करती है, दिव्येंदु ने नारायण 'नारू' शर्मा के किरदार को हल्का-फुल्का और नैचुरल बनाने के लिए अपनी कॉमिक टाइमिंग का इस्तेमाल किया. उन्होंने ह्यूमर और इमोशन के बीच ऐसा बैलेंस बनाया कि फिल्म का मैसेज असरदार रहा और एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बनी रही.