मिर्जापुर' के मुन्ना भैया के 6 सबसे दमदार किरदार, जिन्होंने ओटीटी और बॉलीवुड पर जमाया कब्जा

फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में, जो एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बात करती है, दिव्येंदु ने नारायण 'नारू' शर्मा के किरदार को हल्का-फुल्का और नैचुरल बनाने के लिए अपनी कॉमिक टाइमिंग का इस्तेमाल किया. उन्होंने ह्यूमर और इमोशन के बीच ऐसा बैलेंस बनाया कि फिल्म का मैसेज असरदार रहा और एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बनी रही.